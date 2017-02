Congo-Brazzaville: France - Gabriel Kinsa autour de l'exposition « l'Afrique des Routes » du Quai Branly

En compagnie du conteur, les visiteurs parcourent un continent à l'histoire millénaire, à travers les routes fluviales, terrestres ou maritimes établies en Afrique depuis 5 000 ans avant notre ère. Rites, histoires et traditions prennent corps dans les mots, gestes et jeux sonores de ce guide singulier pour une approche mythologique dans un frémissant décor mythique.

Selon lui, avec la particularité de ses mots et de son gestuel, c'est du 4 février au 1er avril qu'il donnera vie aux masques, objets du quotidien, du culte, des sculptures, statues et autres.

Parmi les occasions de voyager à travers les collections du musée et de découvrir les cultures du monde, le Congolais Gabriel Kinsa a été retenu dans la programmation pour petits et grands.

