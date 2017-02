Ile Maurice: Mark van Beuningen - «Difficile d'exploiter une entreprise de financement avec un taux aussi bas»

Non. Nous n'avons pas cherché à répercuter l'impact de la réduction de 700 points de base du taux plafonné. Notre proposition est faite sur des pratiques commerciales standards où une gamme de rabais est offerte en fonction des volumes de vente. Nous avons eu à instaurer depuis plusieurs années un système de commissionnement pour compenser, à la fois, le plafonnement des taux de la vente à tempérament et le fait que nous ne pouvons financer nos prêts liés à la vente à tempérament, en utilisant nos propres fonds. Contrairement aux banques, nous ne sommes pas autorisés à utiliser les dépôts des clients moins coûteux pour financer nos prêts liés à la vente à tempérament.

Notre stratégie reste la même. Elle consiste à fournir un service de qualité à nos partenaires. La nature de ce service va au-delà du simple fait commercial de financer les biens de nos clients acquis selon un système de vente à tempérament. Nous opérons à travers 82 comptoirs. Nous employons plus de 300 personnes. Elles sont affectées dans les magasins de nos partenaires et opèrent selon les mêmes heures d'ouvertures que celles des commerçants. Cette approche est bien différente de celle qui est en cours dans le secteur bancaire.

Ce sont des informations qui sont commercialement sensibles. Nous ne sommes pas en mesure de divulguer celles qui concernent les chiffres de rentabilité. Nous faisons également partie d'un groupe dont les valeurs sont cotées en Bourse. Nous sommes donc tenus de respecter les exigences de divulgation d'informations imposées par la Stock Exchange of Mauritius. Cim Finance fournit des solutions de financement aux points de ventes sur le marché local depuis 30 ans. Pendant ce temps, elle a construit un vaste réseau de partenariat avec de nombreux détaillants et a été en mesure de fournir une solution de financement concurrentielle à des milliers de consommateurs qui auraient autrement été incapables

Cette baisse a certainement eu un impact négatif significatif sur les activités des agences de financement. Elle a été à l'origine de la décision de certaines sociétés de quitter le marché. Il est très difficile d'exploiter une entreprise offrant des services de prêt avec un taux aussi bas et avec un taux d'intérêt plafonné. Si on devait comparer les taux de prêts personnels pratiqués par les principales banques de Maurice aux taux plafonnés de la vente à tempérament de 12 %, on constaterait qu'il est extrêmement contraignant d'obtenir des emprunts aussi abordables auprès des banques. Le taux d'intérêt de la vente à tempérament à Maurice est le seul taux sur le marché financier local qui est soumis à un plafonnement. Ce qui correspond essentiellement à une forme de contrôle des prix.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.