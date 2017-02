Algérie/Ghana: Coupe de la CAF - Le Mouloudia d'Alger affiche ses objectifs

Le Mouloudia d'Alger doit rallier, ce jeudi, le Ghana en prévision de son match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF face à Bechem United. Le Doyen du football algérien a pour objectif d'aller le plus loin possible dans cette Coupe de la CAF. L'entraineur du Mouloudia d'Alger Kamel Mouassa compte sur son expérience dans cette compétition continentale pour amener ses troupes le plus loin possible. Le coach du vieux club algérois se montre optimiste et affirme qu'il tâchera de mettre son savoir-faire au service de son équipe.

«La compétition africaine est une autre motivation et les joueurs voudront réaliser un bon résultat pour décrocher la qualification. Dans cette épreuve, nous allons essayer d'honorer le Mouloudia et le football algérien. Personnellement, j'ai gagné la Coupe de la CAF avec la JSK et j'ai aussi atteint un stade avancé de la compétition avant que Chay prenne la relève. Je vais mettre toute mon expérience au profit du MCA et, pourquoi pas, gagner cette coupe avec le Mouloudia», a confié Mouassa dans des propos relayés par Le Buteur.

Contrairement aux années précédentes où le MCA se déplaçait avec 13 ou 14 joueurs, Omar Ghrib a décidé de convoquer tous les joueurs pour faire ce voyage au Ghana pour que l'entraineur ait le choix pour désigner ses 18 qui seront convoqués pour le match de dimanche contre Bechem United. « Nous avons décidé, avec l'entraineur, de convoquer les 24 joueurs pour faire le voyage au Ghana pour lui permettre de choisir ses 18. La Coupe de la CAF est l'un de nos objectifs et j'espère qu'on ira le plus loin possible dans cette compétition».

Après deux ans d'absence, le Mouloudia d'Alger retrouve l'Afrique. Le MCA disputera, dimanche prochain, la rencontre «aller» du tour préliminaire de la Coupe de la CAF face au club ghanéen de Bechem United. Prévue initialement à Kumasi, l'empoignade a été délocalisée à Accra, la capitale ghanéenne. La motivation et la détermination sont du côté des Mouloudéens qui ne jurent par la qualif au prochain tour de la Coupe de la CAF et promettent de revenir avec un bon résultat.