L'Us Goréenne a sonné la grande mobilisation en direction du tour préliminaire de la ligue des champions africaine et ses débuts au face à Horoya Fc de Guinée qu'elle va affronter samedi prochain au stade Demba Diop. Me Augustin Senghor, président du club insulaire qui a fait hier, mercredi 8 février, l'état de la préparation, indique que le club a mis tous les atouts de son côté avec une bonne préparation entamée depuis le mois de janvier et a dégagé un budget de prés de 50 millions de FCfa.

L'ambition est de réaliser un bon résultat face à cet «ogre» du football africain, de franchir le tour préliminaire et d'espérer revivre le glorieux passé connu par le passé et notamment cette génération qui avait réussi à atteindre le cap des demi-finales d'une compétition africaine en 1985.

La rencontre qui oppose l'Us goréenne au club guinéen de Horoya Ac, comptant pour le tour préliminaire de la ligue des champions constitue un moment important dans la vie du club insulaire, un des deux représentants cette année du Sénégal sur la scène continentale.

Son président Me Augustin Senghor qui a fait hier, mercredi, au siège du club, l'état de la préparation, souligne que l'équipe championne du Sénégal a déjà mis tous les atouts de son côté pour affronter cet «ogre » du football africain et réussir le pari d'arrêter la spirale d'élimination prématurée des équipes sénégalaises sur la scène africaine.

Surtout face au club guinéen en passe de devenir leur bourreau après avoir sorti la saison dernière, l'As Douanes au même stade de la compétition. «Nous pensons que l'équipe est prête pour affronter l'équipe de Horoya Fc qui n'est pas la dernière venue dans la sous région.

Même si ces états de services sont encore vierges dans le football continental, le Horoya est connu comme étant l'ogre du football guinéen. Est-ce que c'est le football guinéen qui est faible ou est ce que c'est le niveau guinéen qui est faible. La confrontation avec l'Us Gorée nous permettra de le savoir », a-t-il souligné.

« NOUS AVONS MIS TOUS LES ATOUTS DE NOTRE COTE»

En direction de cette sortie, le président du club goréen et président de la Fédération sénégalaise de football indique que pour mettre l'équipe à niveau et lui permettre de contourner cette trêve imposée par la Can au Gabon, l'équipe a été soumise à une préparation intense depuis le mois de janvier au centre Jules François Bocandé, avec au menu six matchs amicaux dont l'un avec l'équipe nationale U20.

« Nous avons mis de notre côté tous les atouts par une bonne préparation de notre équipe dés le mois de janvier. L'équipe a été mise en regroupement fermé au niveau du centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Sans discontinuer, l'équipe y est restée tout le long de la Coupe d'Afrique des nations.

Cette préparation a été ponctuée par un tournoi que l'Us Goréenne a disputé à Louga. En l'espace d'un mois, l'équipe insulaire a fait une préparation intense et a pu disputer plus de six matchs. Le regroupement s'est achevé hier, mardi, par un match amical contre l'équipe du Sénégal U20 », renseigne-t-il.

Selon lui, un bon résultat contre Horoya Ac devrait permettre de démontrer que le football sénégalais a également fait des progrès au niveau des clubs et peut valablement figurer dans quelques années parmi les meilleurs dans les phases de poules.

« L'Us Goréenne et Niary Tally sont les deux porte-drapeaux du football sénégalais. Gorée va essayer de hisser très haut le drapeau sénégalais. Cela pourra être un bon viatique pour le championnat et créer un déclic. Cela nous permet d'entrer dans cette deuxième phase du championnat d'après Can sous de meilleurs auspices», ajoute-t-il.

A 72 h du début de cette campagne, l'Union sportive guinéenne estime avoir arrêté un budget de 50 millions de FCfa qui devra lui permettre relever le défi, passer les deux tours préliminaires de la Coupe d'Afrique et enfin entrer dans la phase de groupe qui sera désormais composée de 16 équipes.

Une telle performance cadre avec les ambitions du club (fondée en 1933). Un club qui aspire tous simplement renouer avec son glorieux passé marqué par plusieurs de champion de la Ligue d'Afrique occidentale française (Aof) et une place de demi finaliste en compétition africaine disputée en 1985.

« Pour les phases-aller et retour, le club goréen a arrêté son budget de 50 millions de FCfa hors la contribution de l'Etat, pour ce qui concerne le transport aérien et certaines rubriques mais aussi de l'appui de la Fédération sénégalaise de football.

Nous comptons boucler le budget par les contributions de nos partenaires et par les fonds propres du club. Nous sommes prêts à relever le défi et faire en sorte que tout soit maîtrisé à l'aller comme au retour. Au niveau de l'environnement et de l'organisation de la motivation en termes de primes conséquentes qui seront données », relève-t-il

« LE CLUB GOREEN TIENT A CŒUR LE VOLET DE LA MOBILISATION »

Dans cette perspective, le doyen des clubs sénégalais présents en Ligue 1 compte se reposer sur une grande mobilisation et surtout soutenir la concurrence qui sera grande avec la forte communauté guinéenne attendue sur les gradins de Demba Diop. «Le club goréen tient à cœur le volet de la mobilisation.

On le sait que si l'on joue contre une équipe guinéenne, la communauté guinéenne est en général plus mobilisée dans les tribunes que nos propres équipes. De sorte qu'elle parvient à nous damer le pion au niveau des supporters.

Nous avons fait un dispositif de transport pour faire venir tous les Goréens et les Sénégalais de tous les quartiers. Nous prévoyons aussi la gratuité pour tous les jeunes et notamment les équipes de football. Nous lançons un appel à tous les supporters.

Cette phase aller est déterminante. Pour continuer l'aventure, il faut faire la différence à domicile avant de penser aller en Guinée une semaine après, pour essayer de défendre notre gain et nous qualifier au tour suivant », soutient le président Augustin Senghor.