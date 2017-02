Congo-Kinshasa: Les éléments de la PCR appelés à améliorer la fluidité du trafic sur les artères de Kinshasa

« Nous sommes heureux de constater que cette méthode a pu contribuer à l'amélioration de l'enseignement et l'évaluation des formateurs au sein de la DGEF.Maintenant, il ne reste plus qu'à pouvoir constater les fruits de ce travail lors du déploiement sur le terrain .

À l'issue de cette formation, 99 cadres et agents dont 13 femmes de la PCR commissariat de Kinshasa ont vu leurs capacités renforcées ; un bloc programme contenant 17 modules auxquels figuraient des cours tels que « Code de la route, Constat d'accident, Police de proximité, Éthique et déontologie policière, Management, Rédaction de rapport policier, Psychologie de commandement ».

La formation a permis d'améliorer la prestation des unités de la PCR/Kinshasa ; de renforcer les capacités institutionnelles de la DGEF de la PNC à travers la gestion du cycle entier d'une action de formation, notamment en matière de planification d'une action de formation, d'organisation technique pédagogique et administrative, d'une action de formation en préparation des leçons, en techniques d'animation, et évaluation d'une formation.

Ce, en vue de permettre aux commandants d'harmoniser leur compréhension avec leurs agents formés lors de la première session organisée en avril dernier, et renforcer leurs capacités en gestion et encadrement de leurs unités respectives.

Sous l'égide du commissaire général de la PNC, le commissaire provincial de Kinshasa et le directeur général des écoles et formations ont exprimé le besoin de cette session de recyclage qui a plus visé les cadres de la PCR.

