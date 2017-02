Sénégal: Autosuffisance alimentaire - 70 % de taux d'éxecution réalisés par le Pasa à Kaffrine

Le taux de réalisation du Projet d'appui à la sécurité alimentaire (Pasa) est de 70% sur l'ensemble de sa zone d'intervention établie dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine ou «Lou-Ma-Kaf». Son coordonnateur national, le Dr Moustapha Diaw en a fait l'annonce lors d'une tournée de travail, effectuée dans la région de Kaffrine les mardi 7 et mercredi 8 février derniers, avec l'équipe technique du Pasa. Un résultat acquis grâce à l'anticipation qui a été opérée sur beaucoup de paramètres, surtout par rapport au programme d'intervention constamment déroulé et qui prendra fin dans trois (3) ans, en 2018.

Dr Moustapha Diaw s'est exprimé mardi 7 février dernier à l'issue d'un large parcours des réalisations, et autres activités que le Projet d'appui à la sécurité alimentaire déroule encore un peu partout dans les collectivités de Khoungheul, Diamagadio et Toune Mosquée. Il s'agit d'activités certes relatives à l'appui des populations à la sécurité alimentaire, à un emploi durable, à l'accès aux infrastructures sociales de base. Mais qui, en substance, ont été aussi concrétisées par la réalisation à Koungheul d'un centre d'abattage d'un coût d'investissement de 31 millions de F Cfa, d'un ouvrage hydraulique (barrage) sur le site de Louba (commune de Diamagadio) d'un montant de 211 millions de F Cfa et d'un périmètre maraîcher dans le village de Toune Mosquée pour un coût de réalisation de 30 millions de F Cfa.

En effet lancée en prélude du 4e comité de pilotage prévu à Dakar dans les prochaines semaines, cette tournée est surtout l'occasion pour ses initiateurs de susciter une inter- agitation entre bénéficiaires, techniciens et agents pilotes du Pasa. Aussi elle a permis aux parties d'échanger mutuellement des conseils et réfléchir sur les nouvelles perspectives du programme d'activité prévue durant l'année en cours. C'est le cas avec le programme relatif à la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire dans la région de Kaffrine. Car, même si aujourd'hui le Plan Sénégal émergent prévoit une production rizicole de 15.000 tonnes pour garantir une autosuffisance alimentaire en riz aux populations, le Pasa «Lou-Ma-Kaf» quant à lui préconise une production supérieure de 18.000 tonnes. La spéculation sera cultivée dans un périmètre emblavable de 6500 ha prochainement aménagés dans les bas fonds et terres de plateau.