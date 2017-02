Sénégal: Senelec - La Boad accorde un prèt de 25 milliards

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a accordé un prêt d'un montant de 25 milliards de F Cfa à la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) pour le financement partiel du Projet de renforcement et de réaménagement de réseaux de distribution dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda. Christian Adovelande, Président de la Boad, et Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur général de la Senelec, ont signé, l'accord de prêt le mardi 7 février 2017 à Lomé (Togo).

25 milliards de F Cfa, c'est le montant global du prêt que la Banque ouest africaine de développement (Boad) a accordé à la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) pour le financement partiel du projet de renforcement et de réaménagement de réseaux de distribution dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda. Cet accord a été signé avant-hier, mardi 7 février à Lomé au Togo.

D'après Financial Afrik, cet appui de la banque représente 82,3% du coût total du projet et contribuera à la fourniture régulière de l'énergie électrique par l'automatisation du réseau de distribution, l'élimination des lignes en antenne et le renforcement des réseaux. «Les actions de la Boad visent à réduire le coût de production de l'électricité, accroître le taux d'accès à l'électricité, résorber le déficit énergétique par l'accroissement de la production et la promotion d'interconnexions régionales et accroître les performances des différents secteurs de l'économie des pays de l'Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine, ndlr)», a indiqué Christian Adovelande. A ce titre, les interventions de la Boad dans le domaine de l'énergie s'élèvent, au 31 décembre 2016, à environ 850 milliards de F Cfa.

Quant au directeur général de Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, il a estimé que la Boad joue au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine un rôle primordial dans le financement du secteur de l'électricité. Elle constitue, selon lui, depuis fort longtemps l'un des principaux bailleurs de fonds de Senelec, avec le financement de la ligne Sococim-Mbour et du poste de Malicounda réalisés en 2004, l'extension de la centrale de Boutoute (Ziguinchor) de 10Mw en 2004. La Boad a également participé dans le projet Ipp de Kounoune Power mis en service en 2008, le financement de la centrale de Kahone 2 en 2008 et tous les derniers accords de financement signés récemment pour les projets de lignes 225 kilo volt Kounoune-Sendou, Konoune-Tobène, Kaolack-Fatick. L'accord de prêt qui vient d'être signé porte le montant des interventions de la Boad, dans le secteur de l'énergie au Sénégal, à 154,5 milliards de F Cfa, soit 22% de ses concours globaux dans le pays.