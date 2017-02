Burkina Faso: Course en direct - Un nouvel espace pour les parieurs de la Zaca

La Loterie nationale burkinabè (Lonab) a procédé, ce jeudi 9 février 2017 à Ouagadougou, à l'inauguration d'un nouvel Espace de courses en direct (ECD) située à la Zone d'activités commerciales et administrative (Zaca).

L'ouverture de cet espace illustre la vision de la Lonab qui veut être plus proche de sa clientèle. Equipée de six guichets et de six postes téléviseurs, l'ECD/Zaca est un cadre convivial qui permettra aux clients de suivre les différentes courses en direct. Selon la directrice régionale du Centre de la Lonab, Glwadys Yaméogo, « cette nouvelle salle vient à point nommé parce qu'elle permettra d'une part de répondre à la demande des ECD dans la ville de Ouagadougou qui est désormais au nombre de 15 et d'autre part, elle permettra à la direction régionale du Centre et plus particulièrement à l'agence Ouaga Gounghin d'améliorer ses performances commerciales ».

Pour le représentant du directeur général de la Lonab, Patrice Naza, « c'est dire que petit à petit, les espaces courses en direct vont prendre beaucoup d'envergure dans la ville de Ouagadougou car : l'ECD, c'est la fortune en course, la fortune en direct et également plusieurs courses en directs ». Il a indiqué qu'il était important pour la Lonab d'offrir à sa clientèle située dans la Zaca, un espace de jeux. « Il nous fallait un espace digne de ce nom pour cette clientèle qui est au centre de la ville. La particularité de cette salle est qu'elle offre six guichets et à terme, nous pourrons déployer tous nos produits que ce soit les ECD, le PMU et même la Tombola minute ; pour dire que c'est une salle assez spacieuse » a expliqué M. Naza.

La directrice régionale du Centre a, quant à elle, invité les parieurs à venir tenter leur chance afin « d'agrandir la très grande famille des heureux millionnaires de la Lonab ». Elle a aussi exhorté les guichetières de cette nouvelle salle à réserver un accueil chaleureux aux parieurs. Il est à noter que les ECD participent de l'axe 3 du plan stratégique 2016-2025 de la Lonab qui mentionne l'expansion de l'action commerciale et cette expansion constitue l'un des six axes qui ont été identifiés. Aux dires du représentant du directeur général, cette expansion a déjà commencé en février 2017 et se poursuivra tout au long de l'année en cours.