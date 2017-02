Afrique: Classement FIFA - Le Burkina gagne 15 places

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le classement FIFA du mois de février 2017, quatre jours après la fin de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Gabon 2017). Les équipes qui ont brillé durant cette CAN 2017 en profitent pour effectuer un bon spectaculaire par rapport au mois de janvier. Ainsi, le Burkina Faso, de la 53è, fait un bond de 15 places pour occuper la 38è position de ce classement.

Dans ce classement FIFA, l'Egypte et le Cameroun sont désormais deux des trois sélections africaines les mieux placées. Les deux finalistes de la CAN 2017 sont respectueusement 23e et 33e, tandis que le Sénégal est classé 31e, la Tunisie (36e) et la RD Congo (37e) complètent ce top 5 continental du classement FIFA.

Parmi les plus fortes baisses, il y a la Côte d'Ivoire qui passe de la 34e à la 47e place, et l'Algérie qui chute du 39 au 50e rang. Le top 5 mondial reste inchangé avec l'Argentine en tête devant le Brésil, l'Allemagne, le Chili et la Belgique.