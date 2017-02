En outre, l'ambassadeur de Palestine a annoncé la signature prochaine d'un accord entre son pays et le Sénégal, dans le domaine de la santé. Il y a déjà eu trois accords qui avaient été signés dans divers domaines comme la culture et l'enseignement supérieur.

La fin de la rencontre a été marquée par la signature d'une convention de coopération entre l'union des industries alimentaires palestiniennes et la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Ce couple vertueux, investissements et échanges, permettra à nos économies d'emprunter de manière résolue le chemin d'une croissance forte et durable», a dit le l'intérimaire de la chambre consulaire.

Ce forum qui est la première rencontre B to B entre le Sénégal et La Palestine peut être une opportunité économique pour les PME /PMI sénégalaises.

Face au durcissement de la colonisation et de l'apartheid exercés par Israël sur le peuple palestinien, la Palestine tente, avec ses amis, de créer des opportunités afin de renforcer la résilience de notre peuple et sa résistance pacifique sur sa terre», explique l'ambassadeur.

