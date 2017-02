Algérie: Soldes à Alger - Grande affluence et avis partagés sur la crédibilité de cette opération

Samir, gérant d'un magasin pour articles sportifs, a expliqué que le stock a été épuisé rapidement d'autant plus que les réductions de 60% ont touché des marques mondiales, précisant qu'un autre arrivage est prévu dans les jours avec des remises encore plus attrayantes.

Conformément aux dispositions du décret exécutif en date du 18 juin 2006, cette opération englobe les marchandises acquises par le commerçant depuis au moins trois mois et non la nouvelle marchandise.

Ainsi, le taux de réduction oscille entre 10 et 70% selon certaines affiches aux couleurs et formes multiples avec le même objectif, celui d'attirer le plus grand nombre de clients.

