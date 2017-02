Libye: Les libyens appelés à surmonter l'impasse politique, possible révision du LPL

Alors que l'accord politique libyen de Skhirat (Maroc) a été signé il y a plus d'un an, le… Plus »

Il a estimé "qu'aucun processus politique ne pourrait se poursuivre sans que la question des groupes armés et de la prolifération des armes n'ait été réglée" , confirmant au cours de ce point de presse les informations, selon lesquelles, des groupes de mercenaires du Tchad et du Soudan ont rejoint dernièrement la Libye.

En outre, un consensus régional et international est en train d'émerger dans ce sens, a-t-il dit. Cependant, il a souligné la nécessité de prendre des décisions sur " des amendements limités à l'accord politique en vue de permettre à la chambre des représentants à Tobrouk d'approuver le gouvernement d'entente nationale (GNA) et d'aboutir à la formation d'une armée et d'une force de police fortes.

Le représentant de l'ONU a évoqué au cours de cette réunion d'informations un possible amendement de l'accord politique qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, et sur lequel des discussions sont déjà engagées depuis presque deux mois.

L'émissaire de l'ONU a affirmé devant le Conseil de sécurité que 2017 devrait être " une année de décisions et de percée politique " pour surmonter l'impasse politique en Libye et mettre en place une armée unifiée.

New York — Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé mercredi les différentes parties en Libye à surmonter l'impasse politique, évoquant un possible amendement de l'accord politique libyen (LPL) de 2015 qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

