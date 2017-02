Algérie: L'université peut engranger des recettes hors budget grâce à ses prestations de services

Dans cette même vision, l'UMMTO a également relancé la convention signée avec le Forum des chefs d'entreprises (FCE) en la détaillant davantage. Des démarches en été aussi entamées pour des partenariats avec des directions de wilaya (dont celles du tourisme et de l'artisanat, de la pêche, de la culture et des équipements publics), et avec la radio locale, a-t-il dit.

"Malheureusement rien n'a été fait pour sortir ses travaux vers l'extérieur, nous avons donc décidé d'aller vers les chefs d'entreprises et les associations patronales locales pour nous informer de leur attente et faire connaitre nos produits", a-t-il dit.

Le Pr. Tessa a plaidé en faveur de l'ouverture de l'université de Tizi-Ouzou sur son environnement socio-économique et pour y parvenir, elle "doit faire du marketing et proposer son produit de recherche au secteur économique locale dans le cadre d'un partenariat avec les entités économiques locales qui se fera au titre d'une relation gagnant/gagnant qui profitera aux deux parties", a-t-il précisé.

