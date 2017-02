Sénégal: Tournée dans le Fouta - L'Act salue l'engagement de ses militants

L'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a exprimé sa satisfaction de la tournée effectuée récemment par son leader dans la région de Matam.

La tournée effectuée par l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, avait pour objectif de visiter les nombreux comités mis en place. Le bureau politique qui s'est réuni a salué le remarquable travail de massification réalisé dans cette région. Toutefois, il a déploré les deux tentatives « de sabotage et de violence perpétrées à Agnam et Doumga Rindiaw ». Il a salué l'engagement des jeunes compagnons de Doumga, ainsi que l'attitude républicaine de la gendarmerie qui ont permis d'éviter le pire. Le Bureau politique remercie tous les militants, sympathisants et hôtes de la région qui ont honoré la délégation de l'Act conduite par son leader.

Examinant l'actualité nationale, le Bureau politique a vivement déploré la décision qu'il qualifie « d'unilatérale » portant report de la première date retenue, pour les élections législatives devant avoir lieu au cours de l'année 2017. Il appelle la classe politique toute entière à réclamer aux autorités en place « davantage de sérieux dans la fixation des dates des élections au Sénégal puisque les échéances des mandats des élus sont connues au moins 5 années en avance ».

Le Bureau politique a considérablement regretté la panne prolongée de l'unique appareil de radiothérapie dont dispose le Sénégal. «Cela oblige nos compatriotes malades, incapables de le faire chez eux, à se rendre à l'étranger afin de suivre des soins. Ceux qui n'en sont pas capables ou qui sont insuffisamment informés, ne pourront être traités », regrette le bureau politique.

Sur le plan international, le Bureau politique de l'Act a énergiquement condamné l'esprit et la lettre du décret anti-immigration signé le 27 janvier 2017 par le président américain et intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux Etats-Unis ». « Ce décret est discriminatoire, pour la délivrance d'un visa, ouvertement en raison de la nationalité et, plus sournoisement, en raison de la religion. En cela, il est une agression contre tous les musulmans et un attentat contre les valeurs qui ont fondé les Etats-Unis d'Amérique et la communauté humaine », déplore le bureau politique du parti Act. Le Bureau politique a regretté le silence des Autorités de notre pays sur cette question. Il fait toutefois confiance au peuple américain et à la justice de cette grande nation pour que l'application dudit décret puisse être définitivement ajournée.