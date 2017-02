« Globalement, nous avons tablé sur un budget de 45 millions de FCfa, hors soutien de la fédération et de l'Etat qui prend en charge les officiels et les titres de voyage. Les supporters guinéens ont l'habitude d'être plus présents dans les tribunes que notre propre équipe, c'est pourquoi nous avons prévu un dispositif qui est pour la gratuité à l'entrée pour les équipes de football et de proposer des tarifs incitatifs pour ne pas nous faire damer le pion par cette forte communauté guinéenne présente sous nos cieux.

Pour réaliser ce challenge, Rémy Nassalan et ses coéquipiers affûtent leurs gammes au centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw avec des matches amicaux disputés contre l'Union sportive de Ouakam et la sélection U20 du Sénégal.

