Sénégal: En meeting à Kaolack - Aminata Touré appelle à l'unité de la Mouvance présidentielle

Elle a loué la loyauté des partis membres de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) notamment l'Afp dont le leader est Moustapha Niasse. « Ce que beaucoup ignore, est que le président Moustapha Niasse est un oncle à moi, c'est un proche ami de feu mon père le Dr Madiou Touré », a révélé l'ancien premier ministre. Aminata Touré a aussi magnifié la constance du leader de l'Aprodel dans le soutien au leader de l'Alliance pour la République (Apr). « Vous avez été de tous les combats pour l'avènement du président Macky Sall au pouvoir et pour la conquête et la préservation des acquis démocratiques dans notre pays », a-t-elle déclaré à l'endroit du secrétaire général de l'Aprodel.

« Nous devons tous, au sein de l'Apr et de Bby, tendre vers un but : réélire le président Macky Sall en 2019, en commençant par lui octroyer une majorité confortable lors des prochaines législatives », a déclaré l'envoyée spéciale du président de la République, Mme Aminata Touré. La responsable de l'Alliance pour la République s'exprimait lors d'un meeting organisé à Kaolack par L'Alliance pour la promotion du développement local (Aprodel) dirigée par Moussa Fall.

