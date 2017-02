Centrafrique: Une experte de l'ONU s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire

L'Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Marie-Thérèse Keita-Bocoum, s'est inquiétée mercredi de la dégradation de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme dans certaines préfectures du pays et du peu d'avancées concrètes sur le terrain, en particulier concernant la protection des civils, la lutte contre l'impunité et le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement.

Au terme d'une visite dans le pays, l'Experte indépendante a constaté que le conflit centrafricain avait mué en une multiplication de conflits locaux et de groupes armés avec des alliances surprenantes. «Les conflits qui, auparavant, semblaient opposer les communautés chrétiennes et musulmanes ont évolué vers des oppositions armées entre des groupes se disant nationalistes et d'autres considérés comme étrangers, avec parfois une connotation ethnique qui pourrait devenir dangereuse», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Malgré l'élaboration d'un cadre législatif et institutionnel, les Centrafricains sont toujours en attente d'actions concrètes et significatives en matière de désarmement, de réforme du secteur de sécurité, de restauration de l'autorité de l'Etat, de lutte contre l'impunité et de réconciliation nationale.

«Force est de constater que peu de progrès ont été enregistrés en matière de restauration effective de l'autorité de l'Etat en dehors de Bangui, notamment en ce qui concerne les forces de sécurité et le personnel judiciaire et administratif en général», a-t-elle noté.