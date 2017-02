Mali: Enlèvement de la soeur colombienne au Mali - Les recherches «intensifiées»

Actuellement, les forces maliennes continuent leurs recherches mais ne privilégient aucune hypothèse, et comptent notamment sur les indications des habitants pour tenter de retrouver la trace de l'otage et de ses ravisseurs, selon une source au ministère malien de la Sécurité. Cette même source précise que les recherches à la frontière avec le Burkina ne se font pas conjointement, mais que les forces de sécurité des deux pays communiquent et partagent leurs informations.

Après l'enlèvement de la religieuse franciscaine dans la soirée de mardi, les ravisseurs ont pris la direction de la frontière burkinabè, sans que l'on sache pour autant s'ils l'ont effectivement franchie. Prendre la direction du Burkina, distant d'à peine plus de 50 kilomètres à l'est, n'était peut-être qu'une tentative de diversion : les ravisseurs peuvent également avoir décidé, ensuite, de changer de cap. Ou tout simplement de rester cachés dans la zone, chez d'éventuels complices, en attendant que l'étau se desserre.

