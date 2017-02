Afrique: Classement FIFA - Pharaons N° 1 africain, les Lions indomptables percent

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le Classement FIFA du mois de février, quatre jours après la fin de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2017). Les équipes qui ont brillé durant cette CAN 2017 en profitent pour effectuer un bon spectaculaire par rapport au mois de janvier.

« Les principaux changements intervenus dans cette édition de février du Classement mondial FIFA sont essentiellement dus à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, qui vient de s'achever », indique la FIFA dans un communiqué officiel. « La victoire du Cameroun permet aux Lions Indomptables de progresser de 29 rangs pour atteindre la 33eme place, tandis que la place de finaliste de l'Egypte (23eme, +12) permet aux Pharaons d'intégrer le Top 25 et de devenir la nation africaine la mieux classée. Les demi-finalistes malheureux, le Burkina Faso (38eme, +15) et le Ghana (45eme, +9), ont également enregistré de solides progressions, tout comme les deux quart-de-finalistes que sont la RD Congo (37eme, +12) et le Maroc (48eme, +9), mais aussi le pays hôte, le Gabon (87eme, +21). »

Parmi les plus fortes baisses, il y a la Côte d'Ivoire qui passe de la 34e à la 47e place, et l'Algérie qui chute du 39 au 50e rang. Les deux sélections qui dominaient la partie africaine du Classement FIFA, ces derniers mois, paient leur élimination au premier tour de la CAN 2017. Les Lions de l'Atlas ont gagné 9 places et occupent désormais le 48e rang avec un total de 660 points. A l'échelle continentale, le Maroc est 10e.

A noter que le top 5 mondial du Classement FIFA reste inchangé avec l'Argentine en tête, devant le Brésil, l'Allemagne, le Chili et la Belgique.