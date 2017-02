Cameroun: Afrobasket 2017 - Embiid et Mbah a Moute dans la pré-liste du Cameroun

Le Cameroun accueille du 16 au 25 mars 2017, des éliminatoires de la 29e édition du championnat d'Afrique des nations (Afrobasket 2017) dans le groupe D, zone IV. L'équipe conduite par Lazare Adingono aura pour adversaires le Gabon et le Tchad.

Joël Embiid, Luc Mbah a Moute et Pascal Siakam, tous trois pensionnaires de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA), font partie d'une liste de 30 joueurs présélectionnés par l'équipe du Cameroun pour Afrobasket 2017 prévu en août prochain à Brazzaville. Aucun des trois ne participera aux qualifs mais la fédération compte apparemment sur eux pour l'Afrobasket. S'il est possible qu'on retrouve Siakam et Mbah a Moute au Congo, pour le Sixer, dans un avenir proche on est plutôt perplexe. Toujours limité au niveau de son temps de jeu les Sixers ne veulent prendre aucun risque et on les voit mal le laisser partir à l'Afrobasket, même si l'intéressé le désire.

Les stars NBA ont été appelées à la rescousse. Le communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball est clair: «Une partie de ce groupe participera aux éliminatoires et tout le groupe sera concerné par la phase finale... », peut-on lire dans le document signé le 4 février dernier. Les officiels camerounais vont entrer en négociations avec les différentes franchises de la légion camerounaise en NBA. Reste à savoir si les trois intéressés pourront et/ou voudront disputer l'Afrobasket 2017, les joueurs NBA devant être protégés par des assurances onéreuses contre les blessures. Les éliminatoires de la zone IV pour l'Afrobasket 2017 auront lieu en mars à Yaoundé, face au Gabon et au Tchad. En 2015, la sélection camerounaise avait fini 9e du Championnat d'Afrique.

Voici les 30 :

Francois Affia, Arnold Akola, Nkene Aziz, Alfred Aroga, Christian Bayang, Simon Bileg, Felix Bogmis, Joel Embiid, Pierre Essome , Kenneth Kadji, Brylle Kamen, Luc Mbah a Moute, Ben Mballa, Boris Mbala Arnaud Moto Arsene Mouaha, Williams Narrace , Seoud Njoya Landry Nnoko, Arnaud Noah , Hans Ntamak , Jeremy Nzeulie, Gedeon Pitard, Pascal Siakam, Ngijol Songolo , Etienne Tametong , Jonathan Tchuisseu , Franck Tchoubaye, Ralph Temgoua , Franck Yangue