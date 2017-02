Angola: Des conditions financières et humaines réunies pour les élections

Luanda — Le président de la Commission électorale nationale (CNE), André da Silva Neto, a assuré jeudi que les conditions financières et humaines étaient créées pour mener à bien des tâches dans le cadre des élections générales prévues pour cette année.

Il a dit qu'il était déjà en cours l'acquisition des moyens matériels pour former la logistique électorale, et que les conditions étaient créées pour démarrer les actions de formation et la supervision professionnelle des membres et fonctionnaires de la CNE.

André da Silva Neto parlait à la cérémonie d'investiture des présidents des commissions électorales des 18 provinces du pays, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature judiciaire sur la base des critères d'intégrité civique et morale, de probité et de compétence technique.

Il a déclaré que son institution promettait de mettre en œuvre les actions contenues dans le plan d'activités avec le maximum d'équité, d'impartialité et de transparence, accomplissant scrupuleusement les exigences légales imposées dans le paquet électoral.

Le responsable a rappelé que la CNE jouait un rôle important dans la stabilité politique, la paix sociale et dans le renforcement et la consolidation de la démocratie, une fois elle réalise des élections libres, justes et crédibles.

Le président de la CNE estime nécessaire que l'institution adopte une posture conversationnelle et interactive avec les acteurs politiques qui souhaitent accéder au pouvoir et tous les agents électoraux directement ou indirectement impliqués dans la préparation et la mise en œuvre du processus électoral.

Pour André da Silva Neto, "le dialogue permanent servira à promouvoir l'inclusion, dissiper les doutes et les soupçons, d'annuler la nervosité et renforcer la confiance entre tous les participants".

Sur les 18 présidents des commissions électorales provinciales, seulement ceux des provinces de Cuanza Sul et Moxico assument le poste pour la première fois, tandis que les 16 autres ont été reconduits.

Ils ont prêté serment de respecter les principes fondamentaux de l'ordre établi dans la Constitution, de respecter les lois, exercer avec zèle et dévouement les tâches pour lesquelles ils ont été nommés, contribuer à la réalisation des objectifs définis par l'État.