Angola: Football - Retour vendredi des émotions du Girabola

Luanda — Le spectacle du football national sera de retour à partir de vendredi (10 février), avec le démarrage de la 39e édition du championnat national de la première division, appelé aussi Girabola.

Trois mois après l'édition précédente du championnat national et cinq jours après le Supercoupe d'Angola, des preuves remportées par la formation de Primeiro de Agosto, voici que les fans du football ont à nouveau la possibilité de suivre et de soutenir, de près, leurs clubs et leurs idoles dans la plus grande compétition du football angolais.

Seize équipes représentant neuf provinces vont livrer des matchs pendant neuf mois (février / Novembre) offrant au public de la joie et surtout du fair-play.

Voici les équipes qui disputeront le tournoi cette annnée: Primeiro de Agosto (champion en titre), Petro de Luanda (vice-champion), Recreativo do Libolo (3e), Kabuscorp, Progresso da Lunda Sul, Interclube, Progresso de Sambizanga, Sagrada Esperança, Desportivo de Huíla, Académica de Lobito, Recreativo de Caála, Asa, Primeiro de Maio de Benguela, Santa Rita de Cássia de Uíge

La formation de Santa Rita de Cascia va recevoir Recreativo de Libolo de Cuanza Sul, vendredi, au stade 4 de fevreiro de la ville de Uige, en match d'ouverture du championnat national.

Le même jour, Primeiro de Maio de Benguela va croiser Recreativo de Caála de Huambo.

Pour le samedi, sont prévus les matchs suivants: Petro de Luanda-Progresso de Sambizanga, Sagrada Esperança-Interclube, Bravos de Maquis-Progresso de Lunda Sul et Académica de Lobito-Kabuscorp, tandis que Desportivo da Huíla et Atlético Sport Aviação (ASA) clôturent la première journée le dimanche.

Au cours de la dernière décennie le championnat a été remporté par Interclube (2007 et 2010), Petro de Luanda (2008 et 2009), Libolo (2011, 2012, 2014 et 2015), Kabuscorp (2013) et primeiro de Agosto (2016).