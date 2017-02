La Fédération internationale de football association (Fifa) a publié le 9 février en son siège à Zurich en Suisse son classement mensuel. L'on note le bond effectué par la République démocratique du Congo qui passe de la 49e position en janvier à la 37e place en février, grimpant de douze places.

Le pays de Ndaye Mutumbula et du ballon d'Or Bwanga Tshimen quitte la sixième pour la cinquième place sur le continent. La prestation des Léopards RD-congolais conduits par le sélectionneur Florent Ibenge jusqu'en quart de finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017 a influé sur cette amélioration du classement de la RDC.

La RDC est première de son groupe C avec sept points après avoir battu le Maroc (1-0) et le Togo (3-1) et fait un match à ègalité avec la Côte d'Ivoire (2-2). Les Léopards sont tombés les griffes sorties face aux Blacks Stars du Ghana (1-2), alors qu'ils ont eu la meilleur possession de balle et se sont créé plus d'occasion de but. Avec donc un total de deux victoires, une défaite et un match nul à la CAN, la RDC s'adjuge la 37e position au classement Fifa actualisé le 9 février 2017.

Elle quitte la sixième pour la cinquième place en Afrique, alors la pole-position est occupée désormais par l'Égypte (23e rang mondial), finaliste malheureuse de la CAN 2017. Le Sénégal (31e rang mondial) régresse donc d'une place en Afrique, occupant la deuxième position, devant le Cameroun, nouveau champion d'Afrique après son succès sur l'Égypte en finale de la GAN Gabon 2017 (2-1). La Tunisie (36e rang mondial) est quatrième en Afrique, devant justement la RDC (37e rang mondial). Ces deux pays s'affronteront le 28 août 2017 dans le cadre de la troisième journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

Le Top 10 africain se complète du Burkina Faso (49e rang mondial) médaillé de bronze de la CAN 2017 après avoir battu le Ghana en match pour la troisième place (2-0). Et le Nigeria (50e rang mondial) occupe la septième place africaine, devant le Ghana (53e rang mondial). N'ayant pas réussi à défendre son titre et éliminée dès le premier tour de la CAN 2017, la Côte d'Ivoire (54e rang mondial) se retrouve à la neuvième position sur le continent, juste devant le Maroc (57e rang mondial) qui clôture le top dix africain pour le mois de février 2017. Au niveau mondial, l'Argentine continue de tenir le sceptre,devant le Brésil, l'Allemagne, le Chili, la Belgique, la France, la Colombie, le Portugal, l'Uruguay et l'Espagne qui boucle le top-dix mondial.