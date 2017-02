Somalie: L'ONU et ses partenaires félicitent le nouveau Président pour son élection

Jeudi 9 février, la Haute cour de Nairobi, saisie par deux ONG, a déclaré « nulle et non… Plus »

La réconciliation et la résolution pacifique d'un certain nombre de conflits locaux, ainsi que la reprise du processus d'examen constitutionnel, sont d'autres défis que devra relever le Président.

Selon eux, le Président Farmajo fait face à des défis importants, notamment la sécheresse qui frappe le pays. Une de ses priorités est aussi d'améliorer la sécurité de tous les Somaliens. "Cela nécessitera un partenariat continu avec l'Union africaine et les bailleurs de fonds internationaux", ont estimé l'ONU et ses partenaires.

Dans un communiqué de presse conjoint, les partenaires internationaux ont également souhaité exprimer leurs remerciements au Président sortant, Hassan Sheikh Mohamed, et à son gouvernement, pour leurs nombreuses réalisations au cours des quatre dernières années. Ils ont remercié le Président sortant pour son discours de concession gracieux "qui a facilité un transfert de pouvoir pacifique et ordonné".

L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l'Éthiopie, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont félicités de la conclusion du scrutin présidentiel en Somalie et ont adressé leurs plus sincères félicitations au nouveau Président fédéral somalien Mohamed Abdullahi Farmajo pour sa victoire.

