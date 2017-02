Burundi: Grandes manœuvres autour de la reprise du dialogue

En attendant, Mkapa semble décidé à faire les choses autrement cette fois-ci. Après quatre de jours de consultation avec un groupe de travail qui comprend l'ONU et l'Union africaine notamment, il devrait recevoir aujourd'hui à Arusha tous les envoyés spéciaux de l'ONU, de l'UA, des Etats-Unis ou encore de la Belgique et de l'UE.

L'équipe du facilitateur dans la crise burundaise vient d'annoncer la reprise du dialogue la semaine prochaine, du 16 au 18 février à Arusha, où devrait être abordé pour la première fois les questions de fond après plusieurs sessions consacrés aux préliminaires et qui se sont soldés par un échec. Cette session survient après les propos tenus par l'ancien président tanzanien, qui avait estimé que la question du 3e mandat ne se posait plus, et qu'il allait focaliser les discussions sur les prochaines élections, prévues en 2020. Des propos qui avaient suscité la colère de la principale coalition de l'opposition burundaise, le Cnared. Officiellement, les positions sont toujours aussi tranchées, mais de grandes manœuvres sont en cours.

