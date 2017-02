L'aventure africaine de l'As Tanda en ligue des champions commence demain au stade Robert Champroux de Marcory. Les champions ivoiriens seront opposés à l'Association sportive des forces armées nigériennes (As fan) pour le compte du match-aller du tour préliminaire de la ligue des champions.

Une sortie que les Étoiles du Zanzan prennent avec le grand sérieux.« C'est un adversaire qu'il faut prendre au sérieux.Mais on s'est préparé pour défendre crânement nos chances de qualification. Et C'est dans cette logique que nous avons préparé ces deux matches. Nous ne sommes pas là pour faire de la configuration » a averti Koffi Firmin, le coach de l'As Tanda.

Et pour ce faire, le coach des Etoiles du Zanzan peut compter sur son portier international, Sangaré Ali Badra par ailleurs capitaine de l'équipe qui se dit prêt. « Je me sens très bien et je suis en pleine forme. Nous avons un objectif à atteindre. En 2016, on est sortis prématurément de cette compétition. Cette fois-ci, nous ambitionnons d'aller le plus possible. C'est dans cet objectif que nous avons préparé ce match. Il nous faut faire le plein ici à Abidjan en attendant le match retour » a rassuré le portier des Éléphants.