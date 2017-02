Sénégal: Handicap International dresse le bilan de ses 20 ans au Sénégal

Créée en 1982, elle intervient dans "des zones en situation de pauvreté, d'exclusion, de conflit et de catastrophe", en venant en aide aux personnes handicapées et aux "populations vulnérables".

Handicap International se présente comme une association à but non lucratif, sans affiliation politique ou confessionnelle.

Elle salue le "changement d'attitude et de comportement de l'Etat, des collectivités locales et du public (... ) envers les personnes qui vivent en situation de handicap".

"Il est très difficile maintenant de trouver des financements (... ) Mais nous notons heureusement qu'il y a en Afrique de plus en plus d'initiatives privées et publiques, qui sont très importantes, notamment au Sénégal, de la part des pouvoirs publics et de la société civile", a expliqué Catherine Gillet.

Ziguinchor — Handicap International a rappelé jeudi avoir conduit "plus de 40 projets" en 20 ans de présence au Sénégal, dont la moitié concerne la Casamance, qui est constituée des régions du sud, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

