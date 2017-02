Congo-Brazzaville: Championnat national de football d'élite - Les équipes de la ville côtière sortent du top dix

Quatre jours après la finale de la CAF, les sélections africaines sont les plus concernées par les… Plus »

Contrairement aux autres clubs, Nathaly's a remporté deux des cinq matches joués contre trois défaites alors que l'AS Cheminots continue à se baigner dans la boue sans remède. 18e et dernier au classement provisoire avec 1 point, les cheminots inquiètent leurs fans souvent exigeants. Par ailleurs, la Mancha et Nico-Nicoyé vacillent entre la 14e et 16e place par le manque de réssultats. Tout comme l'AS Cheminots, ces deux dernières équipes n'ont gagné aucun match après 5 journées. Hier au Complexe spotif de Pointe-Noire, Nico-Nicoyé a encore courbé l'échine face à la JST sur le score étriqué de 1-0.Toutefois, ces clubs ont encore leur carte à jouer puisque la compétition se joue en aller-retour.

Les représentants de la ligue du Kouilou au championnat national de football, à savoir l'AS Cheminots, Nico-Nicoyé, la Mancha et FC Nathaly's, peinent à convaincre le public sportif ponténégrin. En effet, le FC Nathaly's qui s'affichait dans le top dix et premier des équipes de Pointe-Noire au classement provisoire du championnat national à l'issue de la 5e journée a quitté la zone des dix premiers clubs après les premiers matches de la 6e journée.

