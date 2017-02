Congo-Brazzaville: Niari-Tourisme - Les travaux de construction du gite du village Sossi suffisamment avancés

Le constat a été fait par la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, qui a visité ce chantier situé au village Sossi à quelques encablures de la ville de Dolisie, dans le département du Niari, du 06 au 08 février.

Accompagnée des autorités locales, la ministre du Tourisme et des loisirs a visité les travaux de construction du Gite et du BIT de Sossi. L'objectif de la mission étant de procéder à une inspection des travaux en cours, se rassurer de la cohésion recherchée entre les autorités locales, les populations et la société Shibac chargée de la construction de l'ouvrage ; réaffirmer l'objectif du ministère qui est celle développer le tourisme et de créer des emplois aux jeunes.

soulignons que la ministre Soudan Nonault avait déjà effectué en 2016 une première mission dans le Niari, au cours de laquelle elle a fait la découverte de la richesse touristique de ce département en général et la merveille de la nature qu'est la cascade de Matadi ma Diaba en particulier. Décision avait été prise alors d' implanter un gite et un BIT au village Sossi situé à environ 5 kms du site.

Pourquoi réaliser un gite et implanter un BIT au village Sossi ?

La réalisation de cet ouvrage d'une superficie de 240 m², construite par la société Shibac sarl, suite à l'appel d'offre, va permettre l'amélioration des conditions d'accueil des touristes du site de Matadi ma Diata. Ce site déjà très fréquenté n'offrait pas des conditions adéquates devant permettre une prise en charge effective des visiteurs.

Le Gite et le BIT érigés au village Sossi et dont les travaux sont déjà exécutés à 75% pourront être inaugurés en avril 2017, a -t-on appris. Ces sites vont avoir le mérite de mettre à la disposition des visiteurs des espaces de repos, de rafraîchissement et de restauration.

En effet, le développement du tourisme dans une région a toujours des effets multiplicateurs. Outre les frais d'utilisation de guide auxquels seront assujettis les visiteurs, ceux-ci pourront s'offrir des produits agricoles frais, des produits de l'artisanat local comme souvenirs, sans oublier l'intensification du trafic. Pour la ministre de la Culture, ce site aura un impact certain sur le village en termes d'emplois des jeunes et de diminution de la pauvreté, tel que souhaité par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. dans son projet de société La marche vers le développement. C'est aussi selon elle une preuve de matérialisation de la prise en compte, par le gouvernement, du secteur tourisme et loisir dans le cadre de la diversification de l'économie nationale.

Le gite de Sossi, un projet pilote

La réalisation du gite de Sossi est un projet pilote car, il est le premier d'un vaste programme qui va s'étendre sur le territoire national. En effet, environ vingt-quatre gites et BIT, en moyenne deux par département, vont être érigés sur l'ensemble du pays. C'est un programme ambitieux certes, mais véritablement porteur des germes de développement touristique. Il va permettre à toutes les composantes : état, collectivités locales, société civile, populations locales, de prendre conscience de l'impact du tourisme dans le développement national et de l'intérioriser. Il va aussi permettre aux Congolais de mieux connaître leur pays et leurs concitoyens afin de casser le repli identitaire qui devient parfois nocif.

L'inspecteur général du tourisme et loisirs, Mwene Wilfrid a exhorté les habitants des villages voisins, à savoir Sossi et Nzoungou-Kibangou, de vivre en communion au lieu de se déchirer. « Vous êtes un même village et une même population, par conséquent, vous devez vous entendre, vous aimer et travailler dans l'unité. Vous devez aussi respecter les touristes qui viennent. Mais si vous ne vous respectez pas, vous vous battez, les touristes, ne viendront plus chez vous, et c'est vous qui perdez. »

« On va sélectionner les jeunes parmi vous comme on a fait pour la main-d'œuvre qu'on a confiée à l'opérateur économique. Le même procédé sera appliqué pour la sélection des jeunes qui vont travailler au BIT de Sossi. On va donc étudier les dossiers individuellement », a ajouté l'inspecteur général.

Pour sa part, le sous-préfet de Louvakou, le colonel Fromageond, a lui aussi insisté sur l'unité des habitants des deux villages. « Il faut que les gens puissent s'entendre pour que tout marche. C'est à nous autorités locales de faire en sorte que les gens puissent s'entendre ».

A l'issue de la visite des lieux, la ministre du Tourisme et des loisirs s'est dite satisfaite des travaux réalisés par la société Shibac Sarl. Elle a reconfirmé l'objectif du ministère de créer un BIT à l'aéroport Ngot-Ndzoungou de Dolisie.

Une séance de travail au Grand hôtel de Dolisie avec les agents relevant des directions départementales du Tourisme et des loisirs a mis fin au séjour de la ministre Soudan Nonault dans le Niari.