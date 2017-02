Congo-Brazzaville: Des approches envisagées pour une meilleure évolution des fidèles dans le Corps du Christ

Quatre jours après la finale de la CAF, les sélections africaines sont les plus concernées par les… Plus »

Cette approche vise à renforcer les aptitudes des fidèles et des responsables d'église, de sorte à ne pas se comporter comme un loup solitaire, « Celui qui ne dépend de personne, finit par s'égarer. La force du ministère, c'est la réputation. Elle peut enfanter même la richesse ». Tout cela afin de donner aux fidèles des outils nécessaires pour faire de bons choix dans leur vie et pour pouvoir surmonter les écueils de tous les jours.

Dans un exposé, Léandre Marin Miyouna, évêque de l'église Philadelphie du Centre d'Evangélisation Mondiale a, dans son exposé, mis en exergue le combat que doit mener tout serviteur de Dieu pour réussir sa mission. Sa thématique choisie était : « Les fondamentaux pour réussir dans le ministère », à savoir : avoir la vocation, ne pas s'improviser ; être formé sur le plan spirituel et de caractère ; mettre en avant l'amour et avoir une bonne réputation. D'après le conférencier, « la connaissance enfle, mais la charité édifie ».

Organisée par le Révérend Gustave Ambendze membre du collège pastoral de la Communauté chrétienne Armée de la Victoire que dirige l'Archevêque Fernando Kutino, cette célébration, qui doit durer trois jours, a pour but d'amener les serviteurs de Dieu à s'édifier mutuellement pour se compléter dans le ministère d'une part, et pour faire en sorte que le ministère puisse bien évoluer dans le Corps du Christ d'autre part.

La 7e édition du « Relèvement 2017 » doublée d'une conférence portant sur l'autopsie faite sur les églises qui seraient aujourd'hui muettes et non structurées, s'est ouverte le 9 février au Palais des congrès de Brazzaville sur le thème : « Leadership chrétien dans la gouvernance des nations ».

