Congo-Brazzaville: Le Congo absent à l'exposition internationale d'Astana

A quatre mois du lancement de l'exposition internationale qui aura lieu dans la ville d'Astana, capitale de la République du Kazakhstan, le Congo vient de jeter l'éponge à ce rendez-vous majeur pour « des contraintes budgétaires », selon une information obtenue au ministère du Commerce.

C'est en pleine réunion de la Commission interministérielle chargée de préparer la participation du Congo a l'exposition internationale, prévue du 10 juin au 10 septembre 2017, que la nouvelle est tombée le 7 février. Une lettre du Premier ministre au ministre du Commerce extérieur et de la Consommation a ainsi mis fin aux travaux entrepris depuis plusieurs mois.

Selon un membre de la Commission interministérielle ayant requis l'anonymat, décrivant la non-participation du Congo a cette vitrine universelle, la note du Premier ministre aurait uniquement insisté sur « les contraintes budgétaires » comme motif.

Toutefois, suppute -t-on chez les membres de la Commission interministérielle qui rechignent de n'avoir pas été reçus par la Primature pour des accommodements, une solution pouvait bien être imaginée pour permettre au Congo d'y participer, relevant ainsi la décision prise par le pays par voie diplomatique. Le ministère des Finances aurait ainsi approuvé un budget d'environ 350 millions de FCFA pour la participation congolaise, souligne-t-on.

Les Etats membres du Bureau international des expositions ont élu le Kazakhstan comme hôte de l'Expo 2017 lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2012, et l'Expo 2017 Astana a été officiellement reconnue par l'assemblée générale du 11 juin 2014. La dernière exposition dite « spécialisée » en date avait lieu en 2012 à Yeosu, en République de Corée, sur le thème : « Pour des côtes et des océans vivants ».

Organisée sur le thème « Energie du Futur », l'Expo 2017 aura trois sous-thèmes : réduire les émissions de CO2, vivre l'efficacité énergétique, et Energie pour tous. Ceux-ci permettront de présenter un état des lieux de l'énergie aujourd'hui, et de mettre en avant des solutions durables et des innovations technologiques. Plus de 5 millions de visites y sont attendus et les organisateurs de l'Expo 2017 estiment que plus de 100 pays y seront représentés.