Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Vodacom passe du bleu-blanc au rouge

À l'occasion de ses quinze années d'existence depuis 2002, Vodacom-Congo a décidé de changer ses couleurs.

«En optant pour cette nouvelle couleur, Vodacom-Congo, veut tout simplement s'aligner à la vision, à la stratégie et à l'identité visuelle de sa maison mère qui a toujours été son groupe Vodacom-Vodafone », a déclaré la directrice générale de Vodacom-Congo, Murielle Lorilloux. C'était au cours d'un point de presse qu'elle a tenu le 9 février à la boutique rénovée de Voda Place sur le boulevard du 30 Juin en présence notamment du managing executive brand and communication, Albert Mboyo, et deputy Managing director, Paulin Ikwala, Ce changement de couleurs va avec un nouveau slogan qui met le client au cœur de toutes les préoccupations de Vodacom : « Avec Vodacom, c'est à toi de jouer ».

Aux dires de la directrice générale de Vodacom-Congo, au-delà des couleurs, des slogans et des emblèmes, Vodacom-Congo adopte aussi de manière significative la stratégie globale du Groupe Vodacom. « Elle consiste à adhérer à une culture de service résolument centrée sur le client. Il s'agit donc de mettre le client au cœur de toutes nos réflexions et initiatives parce que nous considérons que chaque client est unique et a des besoins spécifiques. Nous allons lui offrir tous les services dont il a et peut avoir besoin afin qu'il n'ait plus qu'à décider et à agir. Nous voulons remettre le pouvoir entre les mains de nos clients en leur donnant accès à tout l'univers des capacités, des technologies, des produits et services de Vodacom-Congo. Et comme le clame notre nouveau slogan, dorénavant avec Vodacom c'est à toi de jouer », a Murielle Lorilloux.

La directrice générale a précisé que cette évolution de la marque va s'opérer visuellement dès les prochains jours et semaines au fur et à mesure que vous verrez les régions et villes du pays progressivement passer à la nouvelle identité visuelle de Vodacom. Mais, au delà de ce changement d'identité, a-t-elle renchéri, Vodacom-Congo offrira très prochainement à tous ses abonnés de nombreux avantages et des offres exceptionnelles et de nouvelles innovations dans tous ses domaines d'activités.

Leader dans le monde cellulaire, Vodacom-Congo a aujourd'hui plus de dix millions d'abonnés au GSM et plus de cinq millions d'utilisateurs Internet. Murielle s'est dite fière de ce résultat. « La meilleure récompense à ces quinze ans d'investissements continus dans tous les domaines techniques, commerciaux, communication, humains et sociaux. Ce sont ces dix millions de Congolais et Congolaises, individus et entreprises, qui font confiance à Vodacom au quotidien et lui permette de confirmer sa position de leader incontesté du secteur dans tous les domaines d'activité », a-t-elle poursuivi.

Outre le nombre d'abonnés qui va crescendo, Vodacom a aujourd'hui plus de quatre mille entreprises qui sont connectées à son réseau, plus de deux millions d'abonnés M-Pesa, un système de transfert d'argent électronique. Vodacom a une plus large couverture nationale avec plusieurs villes et villages couverts de Zongo à Kasumbalese, de Muanda à Goma. Vodacom couvre un investissement cumulé de 1,2 milliard de dollars. Il a la plus grande chaîne de distribution avec 230 super dealers, 5000 Field Agents, 6000 super vendors et 180 000 points de vente. Vodacom a plus de 100 magasins Vodacom sur l'ensemble du territoire national. Il est le premier opérateur du secteur privé dans le développement durable ayant obtenu le 1er diplôme vert décerné par le gouvernement congolais en marge de la COP 22.