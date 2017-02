Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Les choses sérieuses commencent pour les clubs congolais

Obligés de passer tous par le tour préliminaire, l'Athlétic club Léopards de Dolisie, les Diables noirs, l'Etoile du Congo et le Club athlétique renaissance aiglon entament leur campagne africaine ce week-end.

Les Fauves du Niari, champions du Congo recevront le dimanche à Dolisie, l'Union des mouvements sportifs (UMS) de Loum, champion du Cameroun, en match aller du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'est pour la première fois que les deux clubs s'affrontent en compétitions africaines, l'UMS de Loum n'étant pas un habitué des compétitions africaines. Ce club camerounais va découvrir, en effet cette année, la plus prestigieuse compétition africaine en ce qui concerne les clubs. Mais bien avant d'être à ce sommet, il avait disputé l'an dernier, sa première coupe de la Confédération à l'issue de laquelle, il avait été éliminé en seizièmes de finale par les Marocains de Fus de Rabah (1-1 puis 1-2).

Effacer la contre-performance de 2016

Dans une compétition aussi relevée, l' UMS de Loum, croisera l'AC Léopards de Rémy Ayayos Ikounga, vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2012 et habitué à disputer les phases de poules des compétitions africaines. Sur leurs propres installations, les Léopards auront à cœur l'envie de prouver pour se faire pardonner de leur contre-performance de la saison dernière au cours de laquelle, ils avaient quitté la compétition dès le tour préliminaire devant le futur champion d'Afrique Mamelodi Sundowns. Ce qui ne leur avait jamais arrivé depuis qu'ils ont découvert les compétitions africaines en 2010.

Cette année, l'AC Léopards s'est lancé un nouveau défi : aller le plus loin possible dans cette compétition. Le premier pas commence par le football camerounais qu'il connait bien pour avoir affronté à quatre reprises le Coton sport de Garoua (2 victoires, un nul et une défaite). Face à l'UMS de Loum, les dirigeants des Fauves du Niari appuieront sur un secteur qui leur donne plus de satisfaction cette saison : l'attaque. En cinq matchs du championnat, l'AC Léopards a inscrit 13 buts soit une moyenne de 2,6 buts par match. Il reste donc à confirmer cette série tout en montrant une rigueur défensive.

Les Diables noirs, deuxième représentant congolais en Ligue des champions, retrouvent sur leur chemin Rail club de Kadiogo de Burkina Faso. Ils débutent loin de leur base, c'est-à-dire à Ouagadougou. Le club burkinabe disputera cette saison sa deuxième ligue des champions de son histoire. En 2006, il a été éliminé au premier tour par l'USM d'Alger. Plus récemment en 2013, il a échoué à l'étape des 16es de finale de la Coupe de la CAF devant Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire. Sur le papier, les Diables noirs paraissent plus expérimentés que leur advesaire. Mais les performances de cette équipe congolaise en championnat inquiètent beaucoup.

Les Diablotins n'ont gagné aucun match en cinq rencontres disputées. Le secteur offensif des vices-champions du Congo peine à s'affirmer car ils n'ont pas encore inscrit plus d'un but lors d'un match du championnat. Rappelons que lors de ses six dernières compétitions, les Diables noirs ont été éliminés à cinq reprises dès le tour préliminaire. Leur meilleure performance est les 8es de finale, qu'ils avaient atteint en 2013 avant de se faire éliminer par CS Sfaxien.

L'Etoile du Congo a plus d'expérience que son adversaire

Comme l'AC Léopards, l'Etoile du Congo débute à domicile. Elle recevra le samedi au stade Alphonse- Massamba-Débat, cette fois-ci en coupe africaine de la Confédération, le Racing Micomeseng de la Guinée Equatoriale, une jeune équipe fondée en 2014. En 2015, cette formation a remporté le titre national puis a disputé sa première ligue des champions l'an dernier. Elle a été éliminée dès l'entame de la compétition. Cette année en coupe de la CAF, les Equato-Guinéens veulent faire mieux. Mais l'expérience de l'Etoile du Congo peut avoir raison sur son ambition.

C'est pour la troisième fois d'affilée que l'Etoile du Congo dispute la coupe d'Afrique mise à part ses participations antérieures. L'an dernier, les Stelliens ont été éliminés en 16es de finale de la Ligue des champions par l'ES Setif. En 2015, ils avaient plus que déçu en se faisant écarter dès le tour préliminaire par Mk Etanchéité. Cette année, la prestation stellienne en championnat rassure quand même. L'équipe occupe actuellement la deuxième place au classement avec 10 points en cinq matchs disputés. L'Etoile du Congo compte trois victoires, un nul contre l'AC Léopards et une défaite face à Patronage Sainte-Anne.

Le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) sera, quant à lui reçu par le Mas de Fès. L'adversaire des Aiglons a déjà gagné cette coupe de la Confédération en 2011 plus une super coupe d'Afrique en 2012. C'est en toute logique qu'il part favori devant le Cara, qui n'a plus brillé en compétitions africaines depuis sa coupe d'Afrique des clubs champions gagnée en 1974. Lors de ses trois dernières sorties (2009, 2014 et 2015), en effet, le Cara a été éliminé deux fois dès le premier tour puis une fois en seizièmes de finale. Cette saison, l'équipe entend faire mieux que lors de ses trois dernières participations. Depuis le mardi, les Aiglons ont posé leur valise à Fès pour mieux s'acclimater. Au championnat, les résultats des Aiglons ne sont pas décevants. Cara a disputé 4 matchs pour deux victoires et deux nuls. Il a inscrit dix buts, dont huit lors de ses deux dernières rencontres.

Le championnat étant le moyen le plus efficace pour préparer les échéances africaines, a permis à ces quatre équipes de corriger leurs faiblesses. A l'heure de prendre le départ, seuls les résultats de ce tour préliminaire confirmeront si les Congolais sont tombés sur un bon tirage ou pas.