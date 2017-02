Afrique Centrale: Jumelage - Quatre nouvelles villes africaines vont bientôt adhérer à la Cospéco

Quatre jours après la finale de la CAF, les sélections africaines sont les plus concernées par les… Plus »

Le secrétariat général a enfin recommandé la présentation d'un plaidoyer auprès de l'AIMF et l'Unesco, en vue du financement du projet de production d'un film documentaire sur la rumba congolaise. Rappelons que les villes de Kinshasa et Brazzaville ont été admises à l'initiative villes créatives de l'Unesco dans la catégorie musique.

Dans le domaine musical, le rapport souligne que : « le vice-président de la Cospéco a instruit le bureau exécutif de prendre des dispositions pour intégrer parmi les activités de la sous-commission culture, arts, tourisme et loisir de la Cospéco, celles liées spécifiquement à la musique entre les villes de Kinshasa et Brazzaville ».

Celles-ci portaient sur la préparation de l'assemblée générale constitutive de Libreville et la consolidation des acquis de la Cospéco comme « marque déposée » de Brazzaville et Kinshasa, deux villes pionnières dans la pensée de l'ouverture du partenariat inter urbain pour une mutation à quatre villes.

Selon le rapport du secrétariat général, les résolutions et recommandations prises au cours de la 19ème assemblée générale tenue en mai à Brazzaville n'ont pas abouti à cause des agendas chargés des autorités de la Cospéco.

Avant de s'ouvrir aux autres villes, les secrétariats de la Cospéco basés pour l'instant à Brazzaville et Kinshasa ont ainsi reformulé et adopté à l'unanimité le protocole d'accord de jumelage, le protocole d'accord de coopération, les règlements intérieurs et financiers. Ces documents seront soumis à la signature des autorités des six villes lors de la prochaine assemblée générale prévue courant mois de mars à Brazzaville.

