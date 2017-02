Cote d'Ivoire: Sikensi - Les meilleurs élèves du 1er trimestre primés

Les récentes violences à Adiaké ne remettent pas en cause le départ de la mission de l'ONU… Plus »

Aboa Abia, représentant le parrain Tuo Victor, 3e adjoint au maire de Katiola, a, pour sa part, loué cette initiative et félicité ses filleuls. Toutefois, il a exhorté les élèves à la discipline et à l'acharnement au travail en vue d'incarner l' « Ivoirien nouveau » et contribuer à l'émergence du pays. Puis d'inviter les parents à encadrer leurs enfants et déconseiller aux filles les grossesses en milieu scolaire.

Des diplômes en couleur bronze, argent et or ont été décernés, en fonction de la moyenne trimestrielle, aux récipiendaires.

Afin de les encourager et inciter aussi leurs camarades à travailler d'arrache-pied, le proviseur, Diomandé Zibo Sopoudé, a organisé, le 8 février 2017, dans ledit établissement, une journée d'excellence pour célébrer leur mérite. Chefs de service, chefs religieux et traditionnels, parents d'élèves, enseignants y ont pris une part active.

