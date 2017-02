Nigeria: La population s'inquiète et spécule sur l'état de santé de Buhari

Le flou règne toujours sur la nature des bulletins de santé du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'Etat nigérian est toujours hospitalisé dans un établissement au Royaume-Uni. Il n'est toujours pas apparu depuis l'annonce de sa prolongation de séjour en Europe. Aucune information officielle ne filtre sur la nature de sa maladie. Et son absence nourrit toutes sortes de spéculations dans les rues de Lagos.

Comme des millions de Nigérians, Lilian sursaute à chaque fois qu'elle reçoit un message d'alerte sur son téléphone : « J'espère que notre président va aller mieux. Et j'espère qu'il n'est pas dans le même état physique qu'à l'époque du président Umaru Yaradua. On nous avait dit qu'il allait bien et au final il est revenu mort. J'espère que le président Buhari va s'en sortir. »

Christian lui est catégorique: « C'est impossible pour une personne mal en point de diriger et de porter le Nigeria avec toute cette corruption et ces problèmes. Même si le président essaie de faire les choses proprement, les gens qui sont autour de lui, seront ceux qui le pousseront à l'erreur. Donc pour moi, vaut mieux qu'il laisse sa place. »

Aucune image de Muhammadu Buhari à l'hôpital en Angleterre. Seun n'accepte pas ce black-out : « Si le président n'est pas mort, pourquoi il ne peut pas s'exprimer ? Au minimum, on devrait pouvoir le voir à l'hôpital. Juste pour qu'on puisse voir comment il va. Et là on pourrait savoir qu'il est vraiment vivant. Mais pour moi franchement, je pense qu'il est mort ».

Margaret garde l'espoir: « Je prie pour qu'il aille mieux. C'est un être humain et on ne peut pas lui souhaiter du mal. Et puis, les problèmes du Nigeria ne sont pas seulement liés à lui. Il n'en est pas la cause ». Puis Margaret jette un coup un coup d'œil furtif sur son téléphone portable.