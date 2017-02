Burundi: L'«Amicale des Musiciens du pays » dérape!

Si l'AMB se cherche de nouvelles responsabilités, il y a un autre combat plus juste à mener. Pourquoi ne pas s'atteler au problème des artistes burundais en exil qui ne peuvent plus rentrer chez eux ? Ce défi sera-t-il relevé par la voie de la censure ?

L'Amicale des musiciens peut conseiller les artistes et leur monter ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle est un cadre d'échange entre les artistes qui doivent se rencontrer et partager leurs expériences et surtout traiter ensemble les questions telles que : garder l'identité burundaise dans leurs productions, être des artisans de la paix, avoir une même vision du monde dans lequel nous vivons, situer leur art dans les réalités de notre temps,...

Avant de s'adresser au Conseil National de la Communication, il fallait que le président de l'association réunisse tous les musiciens et demande directement leur avis. Ce qu'il a fait remet en cause l'entente qui régnait dans cette association. Le CNC ne contribue en rien dans l'inspiration d'un artiste. Mais l'AMB si.

