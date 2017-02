Cote d'Ivoire: Edoh Kossi Amenouve - "2016 est l'année de tous les couronnements pour la BRVM"

En outre, selon le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la valeur totale des transactions et le volume des titres échangés ont enregistré également une hausse respective de 21,84% et 70,88%.

Malgré les perturbations de l'économie mondiale (établie à 3,1% de taux de croissance contre 3,2% en 2015), caractérisée par la chute des cours du pétrole, l'effet Brexit et même l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats Unis etc, le marché financier de l'Uemoa enregistre une croissance robuste de l'ordre de 6,9%, tirée en grande partie par la forte croissance que connait la Côte d'ivoire depuis 2012 (une croissance de 9% en moyenne). C'est le constat que fait le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Edoh Kossi Amenouve, lors de la présentation de son bilan 2016 et des perspectives 2017 devant la presse, ce jeudi 09 février, à Abidjan Plateau.

Selon Edoh Kossi Amenouve, l'année 2016 a été exceptionnelle pour la Brvm « A titre symbolique c'est l'année qui clôturait les 20 ans de la Brvm et du Dépositaire central/Banque de règlement. C'est l'année de tous les couronnements depuis quelques temps ». Car, note le directeur, la bourse a été championne d'Afrique en terme de progression, elle a été la bourse la plus innovante en Afrique, la première place boursière islamique en Afrique, l'accession à la catégorie Marché frontière du Msci, et l'une des bourses les plus cotées en 2016 en Afrique. Pour lui, la Brvm a évolué dans la droite ligne de la consolidation de la croissance dans l'Uemoa.

Cependant, si 2016 symbolise les 20 années d'existence de cette institution, elle a aussi enregistré une légère baisse des indices. De 290,38 en 2015, l'indice Brvm 10 est passé, en 2016 à 261,95 tandis que l'indice Brvm Composite est passé lui de 303,93 à 292,17 sur cette même période. Au niveau de la capitalisation la bourse a connu une hausse de 206 milliards Fcfa. Car, de 7500 milliards Fcfa de capitalisation en 2015, elle est à 7706 milliards Fcfa en 2016. Le marché obligataire également a enregistré une progression de 58,89% (1579 milliards Fcfa en 2015 à 2509 milliards Fcfa en 2016).

En outre, selon le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la valeur totale des transactions et le volume des titres échangés ont enregistré également une hausse respective de 21,84% et 70,88%.

A ce jour, dira-il, Sonatel Sénégal tient la tête des sociétés cotées en terme de capitalisation (2500 milliards Fcfa), suivi de la Sgbci (près de 454 milliards Fcfa) et Eti ( 450 milliards Fcfa environs).

Edoh Kossi Amenouve a réaffirmé l'ambition de la Brvm : Devenir une bourse émergente en 2020, à l'instar de la Bourse de Johannesbourg (Afrique du Sud) et de l'Eypte. Pour cela, il déroulé les objectifs de son institution pour l'année 2017. Il s'agit, entre autres,d' inciter des grandes entreprises publiques (privatisations) et privées à se faire coter à la Brvm, lancer le troisième compartiment pour les Pme, procéder au lancement des obligations de la diaspora pour chaque Etat de l'Uemoa des projets bonds, créer un marché pour les ressources minières (mines, pétrole et gaz), achever l'intégration des bourses de la Cedeao etc.