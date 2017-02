Gambie: L'UE débloque une aide financière immédiate de 75 millions d'euros

Le nouveau chef de l'Etat gambien a dressé le tableau d'une « une économie pratiquement en faillite et qui a besoin de secours immédiat ». En plus des 75 millions d'euros promis, qui devraient être débloqués rapidement, l'Union européenne réfléchit à une autre enveloppe de 150 millions d'euros pour la Gambie, mais cette fois à moyen et à long terme.

Trois semaines après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, le commissaire européen Mimica a salué un « un changement démocratique pacifique en Gambie » et il a annoncé la volonté de l'Union européenne de travailler avec le nouveau président, qui est à la tête d'un pays qui n'avait plus que deux mois de réserves de change, selon Adama Barrow.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.