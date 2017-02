Cote d'Ivoire: Observation des élections - La Poeci fait le bilan de ses activités

Au niveau financier, on note que la Poeci a bénéficié de l'appui de l'Agence des nations unies pour le développement international (Usaid). Ces différentes contributions s'élèvent à environ 890 000 dollars américains qui ont permis à la plate-forme de mener à bien sa mission dans les différents processus électoraux. Elle a également bénéficié de l'appui technique du National democratic institute (Ndi).

La Plate-forme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire (Poeci) a organisé sa traditionnelle retraite annuelle en vue de faire le bilan de ses activités au titre de l'année 2016 et dégager les perspectives pour 2017-2020. C'était les 2 et 3 février 2017, à Grand-Bassam.

Cette retraite a été suivie de l'Assemblée générale qui a permis de faire le bilan moral et financier de ses activités. Il ressort de ces deux jours de conclave que la Poeci a été présente et active lors des processus électoraux de 2016.

Différents rapports sont disponibles sur les Focus groups, sur la réforme constitutionnelle, les activités liées à la révision de la réforme électorale (Rle), au référendum et aux élections législatives, ainsi que les campagnes d'éducation civique et à la communication présentés aux participants.

Au niveau financier, on note que la Poeci a bénéficié de l'appui de l'Agence des nations unies pour le développement international (Usaid). Ces différentes contributions s'élèvent à environ 890 000 dollars américains qui ont permis à la plate-forme de mener à bien sa mission dans les différents processus électoraux. Elle a également bénéficié de l'appui technique du National democratic institute (Ndi).

Dans la conférence inaugurale qu'il a prononcée sur le thème « Une société civile forte et engagée autour des enjeux électoraux et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire », Me Alley Victoire, la commissaire centrale et porte-parole de la Commission électorale indépendante (Cei), a exhorté les organisations de la société civile qui s'investissent dans l'observation électorale à poursuivre leurs activités au- delà de la période des élections et à travailler permanemment pour une société civile forte et dynamique.

Pour le triennal (2017-2020), la Poeci entend orienter ses activités sur quatre axes stratégiques: « Observation des processus électoraux », « Education à la citoyenneté », « Gouvernance et suivi des politiques publiques » et « Mobilisation des ressources et suivi ».