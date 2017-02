Togo: La SFI rentre au capital de la CRRH

Au Togo, la SFI accompagne un certain nombre de projets privés dont Lomé Container Terminal (LCT) et la cimenterie d'HeidelbergCement.

L'action qu'elle mène dans plus de 100 pays en développement permet aux entreprises et institutions financières des pays émergents de créer des emplois, de produire des recettes fiscales, de renforcer le gouvernement d'entreprise, d'améliorer les résultats au plan environnemental et de contribuer au bien-être de leurs communautés.

L'accord a été signé par le vice-président de la SFI en charge de la Trésorerie, Jindong Hua, et le directeur de la CRRH-UEMOA, Christian Agossa, en présence de Joëlle Businge, la représentante de la Banque mondiale pour le Togo et du ministre de l'Urbanisme Fiatuwo Sessenou.

