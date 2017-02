Afrique: Infertilité dans le couple - Les membres du Gieraf recherchent des solutions à Bassam

Les récentes violences à Adiaké ne remettent pas en cause le départ de la mission de l'ONU… Plus »

«Dans certaines régions du continent africain, les femmes soupçonnées d'infertilité sont amputées des deux jambes et rejetées par la société. Ce sont les fruits de l'ignorance. Il faut expliquer les choses à nos parents et leur faire comprendre que certains cas peuvent être guéris», a relevé le président du Gieraf.

Dans son allocution, Ana Touré Enra, présidente du comité d'organisation, a relevé que la femme infertile est rejetée et marginalisée par la société africaine et est appelée à une mort lente. Pour elle, l'infertilité est désormais une question de santé publique donc elle doit être prise en charge.

La cérémonie de lancement s'est déroulée le 8 février 2017, à N'Sa hôtel de la ville balnéaire en présence de deux membres du gouvernement. A savoir, Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, et Bakayoko-Ly Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui représentait la marraine de la cérémonie, Mme Dominique Ouattara.

« Éthique et Infertilité ». Tel est le thème du 6e congrès international organisé par le Groupe inter africain d'étude, de recherche et d'application sur la fertilité (Gieraf) à Grand-Bassam aux fins de rechercher des solutions au problème d'infertilité dans le couple.

