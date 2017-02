Ile Maurice: Leçons particulières - Des enseignants d'élite touchent Rs 1,2 million par mois

L'éducation est-elle gratuite ? Certains enseignants, dits «usines à lauréats», et qui donnent des leçons particulières, pourraient dire non. Et pour cause, trois d'entre eux toucheraient jusqu'à Rs 1,2 million par mois.

Les sciences arrivent en pole position des filières les plus lucratives pour les enseignants qui donnent des leçons particulières. D'ailleurs, dans la cuvée 2016, huit des 18 lauréats de cette filière avaient le même enseignant de Physics et neuf d'entre eux avaient le même enseignant en chimie.

En faisant le tour des lauréats, l'express a compilé une fiche technique pour chaque enseignant de la filière scientifique. Trois noms reviennent avec persistance. Toutes ces personnes habitent les Plaines-Wilhems.

Comment en est-on arrivé à Rs 1,2 million ?

Selon les élèves, l'enseignant d'élite le plus cher prend Rs 1 400 par mois. La leçon particulière est pratique et théorique. Avec 320 collégiens en Upper VI et 320 élèves en Lower VI, cet enseignant se fait environ Rs 896 000 en un mois.

Pour les Forms IV et V, le prix mensuel est de Rs 600. Si l'on compte 320 élèves pour la première classe et le même nombre pour la seconde, les honoraires reviennent à Rs 384 000. Le total s'élève à environ Rs 1,2 million (voir fiche technique).

L'on fait ressortir que les leçons pratiques et théoriques se font en même temps, l'enseignant laissant le soin à ses attendants de superviser les élèves pour les exercices pratiques, dit-on.

Critères de sélection stricts

Les collégiens ne seraient acceptés que s'ils sont prometteurs. Plusieurs enseignants de leçons particulières n'accepteraient que des élèves des star schools. Si certains sont ouverts aux «petits collèges», ils vérifieraient quand même les notes des adolescents avant de les accepter.

Un ancien collégien : «Ils travaillent pour ceux qui sont bons»

«Ces enseignants ont une réputation. C'est donc tout naturellement que les élèves viennent les voir», explique une ex-lauréate du Queen Elizabeth College (QEC). En Lower VI, elle a pris des leçons particulières avec le trio, avant de changer d'avis plus tard.

«Non seulement ce sont les bons éléments qui viennent vers ces enseignants mais ils ont aussi beaucoup plus d'élèves que d'autres», soutient un autre lauréat de la cuvée 2016. Il a pris des leçons particulières avec l'un de ces enseignants d'élite.

Autre élément commun : ces enseignants semblent repérer et favoriser les meilleurs éléments. «Le prof de physics, par exemple, corrigerait individuellement le devoir de quelques élèves seulement», explique l'ex-lauréate du QEC.

Ces enseignants sont-ils compétents ? «Oui», répond l'ancienne élève du QEC. «Ils élaborent beaucoup et donnent des explications complètes.» Mais le lauréat de 2016 a une autre vision des choses. «Ils travaillent pour ceux qui sont bons», maintient-il.

Des places réservées deux ans en avance

Les trois enseignants les plus cités n'acceptent pas d'élèves de Lower VI et d'Upper VI, particulièrement, en début d'année. Ils seraient tellement demandés qu'il faut réserver la place du collégien... deux ans en avance.

Un réseau

Il nous revient que le trio d'enseignants les plus cités font partie d'un réseau, se recommandant mutuellement aux collégiens. Ainsi, plusieurs élèves prendraient des leçons chez ces enseignants, en même temps.

Paiement régulier exigé

Chez ces enseignants, les paiements doivent être réguliers, sans quoi l'élève risque de ne pas pouvoir assister aux leçons. Au moins un de ces enseignants demande une avance sur les honoraires. «Puisque les élèves s'absentent beaucoup en octobre et novembre, il nous demande de payer pour ces deux mois au début de l'année», explique une ancienne élève du QEC.

Retraite à 40 ans

L'enseignant le mieux payé de ceux cités serait à la retraite. Mais selon d'anciens élèves, il aurait la quarantaine. Un autre enseignant d'élite de General Paper, qui serait âgé d'une quarantaine d'années, aurait aussi pris sa retraite pour se concentrer sur les leçons particulières.