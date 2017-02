Cameroun: Lettre au Premier Ministre - La COMICODI Demande la libération du jeune Wafo Yannick

Monsieur le Premier Ministre, En date du janvier 2013, un jeune camerounais, a été sauvagement torturé par des gendarmes à l’instigation d’une escroc, une voleuse et une bandite dont le seul titre et mérite, est le soutien de ses comparses public et du laxisme en cours partout.

Cet enfant, valeureux débrouillard de famille modeste et commerçante, croupi en prison à Mfou. Toutes nos démarches sont restées à ce jour sont restées sans suite. Nous vous faisons tenir à toutes fins utiles, un extrait de « Cameroon Tribune », qui relate des faits similaires survenus à Mbalmayo, mais avec cette fois une bonne réaction de la police.

Nous vous saisissons en tout état de cause, pour non seulement obtenir la libération immédiate et sans condition de cet enfant, mais aussi pour qu'une enquête appropriée permette de PUNIR TOUS LES FINCTIONNAIRES GRANDS ET PETITS qui ont fauté, ou qui ont refusé d'agir avec diligence face à un cas aussi grave. Et puis, comment ne pas interpeller cette femme qui orchestre, avec l'aide d'un élément de la garde présidentielle, ces crimes de feymania ) répétition entraînant la mise en danger de la vie et des libertés d'autrui ?

Dans l'attente, croyez, Excellence, en l'assurance de notre très haute considération./.

Le Président de la Commission