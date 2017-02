Burkina Faso: Abdoul Services - «Ceux qui vont mourir te disent merci»

On ne compte plus les actions caritatives du P-DG d'Abdoul Services International, Abdoul Ouédraogo. Hier, 9 février 2017, c'est un don inhabituel qu'il a offert à l'arrondissement 7 de Ouagadougou : un cimetière à Boassa.

« Il était une fois dans un village quelque part au Burkina, une rencontre de la communauté pour identifier les sites où seront construites les différentes infrastructures.

Tour à tour les participants se prononcèrent : nous allons ériger l'hôpital par-ci, l'école par-là, etc. Alors que la réunion tirait vers sa fin, le vieux Barry demanda à prendre la parole. Excusez-moi, dit-il. Nous avons prévu où nous allons nous soigner, où nos enfants vont aller à l'école... Mais où allons-nous enterrer nos morts ? A cette question du sage, le silence s'abattit dans la salle ; ils se rendirent compte de la profondeur de son propos. Ils avaient pensé à tout, sauf à un cimetière».

Comme cette anecdote le traduit si bien, nos devanciers dans l'au-delà sont les grands oubliés au moment de prendre des décisions ou de faire des actes bienveillants.

Don de mosquée, don d'hôpital, don de vivres, don de médicaments, pour ne citer que ceux-là. Voilà ce à quoi on est habitué de la part de nos généreux donateurs qui n'hésitent pas à ameuter la presse pour montrer leurs actes. Mais « don de cimetière », il fallait le penser. Abdoul Ouédraogo l'a fait. En la matière, le PDG d'Abdoul Services est même un donneur récidiviste. Après Saaba en juillet 2016, celui qui a fait sa richesse dans l'immobilier, a aménagé un champ de repos de 10 ha à Boassa où il fait également des affaires.

« J'ai acheté le site à 25 000 000 F CFA auprès des propriétaires terriens en raison de 2 500 000 F/ha. J'aurais pu y construire des duplex. Mais j'ai préféré répondre au cri du cœur des populations qui ont exprimé le besoin », a-t-il justifié. En effet, ont témoigné les notables de Boassa et le maire de l'arrondissement 7, Seydou Compaoré, le problème de logement frappe aussi les morts qui, souvent, se disputent les lopins de terre dans les cimetières débordés. Le chef de Sondogo, une localité voisine, était même intervenu à travers les ondes pour prévenir que son ossuaire était plein et qu'il fallait aller voir ailleurs. Résultat, témoigne le représentant de la communauté protestante de Boassa, « quand il y a un décès, nous ne savons même pas où nous allons l'inhumer ». Ce qui explique que des sépultures se soient retrouvées aux bords des voies ou, dans le meilleur des cas, dans des domiciles.

Pour l'entrepreneur immobilier, son geste est également à chercher dans sa foi. « Je suis croyant et il est de mon devoir de penser à la mort. Quel que soit ton pouvoir, l'argent que tu as, chacun de nous est appelé à mourir un jour. Et ce jour-là, on ne peut pas être enterré avec nos millions », a-t-il déclaré avant d'assurer que ce don est totalement désintéressé : « Ce n'est pas pour faire du tapage. Je n'ai pas non plus d'ambitions politiques. J'apporte ma contribution car l'Etat, à lui tout seul, ne peut pas résoudre tous les problèmes ». Abdoul Ouédraogo en appelle d'ailleurs aux autres opérateurs économiques et au gouvernement pour qu'ils prêtent plus attention du côté des cimetières.

L'ambulance, le corbillard et le cimetière

A la remise du don, la population, les autorités coutumières et religieuses de Boassa se sont bousculées au cimetière pour la cérémonie officielle ; un évènement joyeux en ces lieux réservés au repos des âmes. De la clameur, la foule en a faite pour accueillir le donateur et pour lui témoigner toute sa gratitude. Celui qui dit se nourrir des bénédictions en a ainsi reçues abondamment.

L'homme n'a pas offert seulement un cimetière en ce jour, il a de la logique dans les idées. Le représentant de la communauté catholique l'a décelé : « Abdoul Services a offert 15 tonnes de riz pour les populations pour qu'elles se nourrissent bien et ne tombent pas malades. Et si vous tombez malade, il a prévu une ambulance pour vous transporter à l'hôpital. Et si malheureusement vous devriez terminer au cimetière, il a aussi tout prévu : un corbillard neuf pour que votre dernier trajet soit le plus agréable possible ».

En plus de ces donations, l'arrondissement 7 a bénéficié de 5 motos et de 150 inscriptions au permis de conduire, gracieusement offerts par Abdoul Ouédraogo, «l'homme qui donne sans compter».