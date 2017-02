Cameroun: Salon Promote 2017 - Plus de 70 industriels et partenaires italiens à la conquête du marché camerounais

Pour la 6ème édition de cette plateforme d'exhibition des entreprises qui se tient du 11 au 19 février au palais des congrès de Yaoundé, l'Italie, par le biais de son pavillon « Casa italia », exposera sur son savoir-faire en énergies renouvelables, travaux publics, transformation de bois et de cuir, agro-alimentaire.

Le 11 février prochain, s'ouvre à Yaoundé, le Salon Promote 2017. Un rendez-vous qui permet aux industriels et autres partenaires au développement, de faire connaître leur potentiel. Et pour cette édition, l'Italie réputée pour son modèle industriel en mode Petites et moyennes entreprises (Pme), avec son pavillon national la Casa Italia, occupera un stand de 1200 mètres carrés au palais des congrès de Yaoundé.

A en croire Samuela Isopi l'ambassadrice d'Italie au Cameroun qui a donné une conférence de presse à cet effet hier jeudi à Yaoundé, il s'agira pour son pays, de venir découvrir le potentiel du Cameroun et présenter son savoir-faire. Pour la diplomate, eu égard au désir d'émergence du Cameroun, « Le savoir-faire italien dans le secteur manufacturier et de la transformation, reconnu au niveau international ; son modèle de système économique fondé sur les Pme ; une culture des affaires très proche à celle camerounaise ; la flexibilité et la capacité de répondre aux besoins et de créer des solutions sur mesure et personnalisées pour l'industrie locale, peuvent faire de l'Italie un allié important pour contribuer à relever les défis du développement industriel du Cameroun » .

Entourée de Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce du Cameroun, Issac Tamba, directeur général de l'Economie et des investissements publics au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), et de l'ambassadeur itinérant Roger Milla le parrain de Casa Italia pour cette édition du Salon Promote, Samuela Isopi a décliné les centres d'intérêts des industriels italiens. Il s'agit de : l'agro-alimentaire, la transformation du bois et du cuir, bâtiments et travaux publics, énergies renouvelables, hôtellerie et décorations d'intérieur, transport et infrastructures. « Ce sont des domaines dans lesquels l'Italie peut vanter une excellente renommée et un avantage comparatif, basé sur une qualité reconnue et un rapport qualité/prix parmi les plus compétitifs », a argué l'ambassadrice d'Italie au Cameroun.

C'est donc une longue semaine d'activités qui s'annonce pour l'Italie, avec du 12 au 15 février 2017, la visite au Cameroun, du vice-ministre italien des Affaires étrangères, chargé de la Coopération internationale, Mario Giro. Les journées économiques italiennes se poursuivent le 15 février, avec le forum économique Italie - Cameroun, une initiative du Minepat, laquelle verra la participation d'environ 1 000 opérateurs économiques italiens.