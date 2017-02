Cameroun: Discours aux Lions - Paul Biya se rajeunit par le verbe

Le chef de l'Etat a une fois de plus emprunté au langage jeune au palais de l'Unité.

Selon les Saintes Ecritures, « au commencement était le verbe » et « toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Paul Biya, ancien séminariste, grand lecteur des Saintes Ecritures et bête politique, connait plus que quiconque le pouvoir du verbe. Aussi depuis quelques années, les discours du chef de l'Etat en direction des jeunes puisent dans le langage de cette tranche d'âge. La plus nombreuse, véritable vivier électoral. L'élection présidentielle « est certaine, mais lointaine », disait Paul Biya, énigmatique en 2015.

Mais l'offensive de charme du chef de l'Etat envers les jeunes ne se traduit pas que dans les politiques publiques inopérantes. Elle se trouve également dans un style rajeunissant pour cet octogénaire, qui ne manque pas une occasion de montrer qu'il est jeune. Ceci, à la veille de la prochaine élection présidentielle. Le 10 février 2016, le chef de l'Etat institutionnalise littéralement le mot « android » dans son discours annuel à la jeunesse. Un clin d'oeil à cette frange de la population camerounaise plus ou moins grande consommatrice du numérique.

Quelques mois plus tard en novembre plus précisément, il surprenait tout le pays en se laissant prendre en « selfie » par les Lionnes indomptables dégourdies, embarrassant le protocole d'Etat. C'était à l'occasion de la réception au palais de l'Unité, de l’équipe nationale féminine de football, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations. Le locataire du palais d'Etoudi était alors apparu très à son aise au milieu de jeunes dames décomplexées. Et comme pour épicer une recette qui marche, Paul Biya vient d'en remettre une couche : « Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries, et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce », a-t-il martelé hier 08 février, devant un auditoire conquis.

C'était au cours de la présentation du trophée continental remporté par l’équipe nationale masculine de football. Il va ajouter : « vous leur avez fait ça cadeau ». Applaudissements à tout rompre. Ce tropisme du chef de l'Etat pour la jeunesse n'est pas pour déplaire à son épouse, la première Dame Chantal Biya. En 2007 sur la chaîne d'information France 24, Paul Biya disait « qu'elle est plus moderne que moi », qu'elle s'en donne à coeur joie.

Derrière cette appropriation du parler jeune, Paul Biya fait passer le message du chef de l'Etat. Une conquête de l'espace numérique, l'appropriation de valeurs civiques et patriotiques mais aussi républicaines, la tolérance, l'intégration nationale ou encore une haute estime de la patrie. Très souvent critiqué pour son âge avancé, pour d'aussi lourdes fonctions, le président de la République trouve une nouvelle jeunesse dans son langage. Lui qui, pendant une visite officielle en France en 2013, répondait à un journaliste sur sa longévité au pouvoir en ces termes : « ai-je l'air si fatigué ? », questionnait-il alors.