Cameroun: Plus de 30% d'entreprises jugent le climat des affaires défavorable

C'est le résultat d'une enquête menée par la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA).

Le climat des affaires au Cameroun ne s'améliore pas. C'est en tout cas ce que montre l'enquête semestrielle d'opinion des PME réalisée par la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA) auprès des membres de la CCIMA sur le plan national. L'enquête, menée au mois de mars 2016 et intitulée «note de conjoncture du deuxième semestre 2015 de la CCIMA », révèle que les entreprises interrogées en fin 2015 n'ont pas eu une bonne perception de l'environnement des affaires.

Plus de 30% des entreprises interrogées l'estiment défavorable contre seulement 14,26% qui le jugent favorable. Cependant, l'environnement des affaires pourrait être plus favorable pour 35,18% des entreprises et l'être moins pour seulement 13,83%. Si cette étude confirme la morosité de l'environnement des affaires, elle met surtout en lumière le fait que les opérateurs économiques ont du mal à réaliser un chiffre d'affaire s(CA) satisfaisant. Au second semestre 2015, le CA de 44,4% des entreprises ayant participé à l'enquête était en baisse contre seulement 11,3% qui ont constaté une hausse.

Cette hausse, précise la note, est beaucoup plus observée dans les entreprises du secteur industriel (26,7%) et du secteur des services (16,3%). Quant à la baisse, elle est particulièrement présente dans l'artisanat (56,1%). Malgré les mauvais chiffres du CA, les entreprises sont plutôt optimistes en ce qui concerne les perspectives d'évolution. Surtout les entreprises du secteur industriel qui « ne pensent pas observer une baisse de leur CA au cours des prochains mois », apprend-on. En effet, plus de la moitié des entreprises estiment que leur CA sera stable sur les six prochains mois, et 28,3% d'entre elles prévoient une hausse de celui-ci.

La mauvaise perception de l'environnement des affaires ne s'arrête pas là. Au regard des résultats de l'étude, la plupart des entreprises jugent sa situation financière moyenne (52,3%) au moment de l'enquête. Alors que, pour 43,8% d'entre elles, elle est considérée comme mauvaise, et seulement 3,9% des entreprises enquêtées sont satisfaites de leur situation financière. La mauvaise santé financière est beaucoup plus observable dans les entreprises du secteur artisanal (60,6%) et du secteur industriel (50%). Toutefois, la plupart des PME prévoient une nette amélioration de leur situation financière.

En effet, plus d'une entreprise sur trois pense à une nette amélioration de sa situation financière et seulement 17,1% des entreprises interrogées pensent qu'elle va se détériorer. S'agissant du niveau de commandes, il est resté stable pour 44,3% des entreprises interrogées et en baisse pour 44,5% d'entre elles. Par contre, uniquement 11,3% des PME tous secteurs confondus, affirment avoir un niveau de commandes en hausse.

Selon la CCIMA, cette augmentation est beaucoup plus observée dans les entreprises du secteur industriel (35,7%) et du secteur des services (15,8%). Les secteurs les plus concernés par la baisse de la demande sont l'artisanat (52,2%) et le commerce (50,2%). Le niveau de commandes pourrait connaître, s'agissant des prévisions futures du semestre 2, une expansion comparativement au semestre précédent.

Cet optimisme est observé dans les secteurs du commerce et de l'artisanat où 32,5% des entreprises interrogées envisagent une augmentation du niveau général de leurs commandes.