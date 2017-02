Gabon: Tous contre Bongo - L'Europe, le peuple et Maixent Accrombessi

Photo: Gabonews

La marche de l'opposition gabonaise

Lors d'une conférence fleuve donnée devant la presse nationale, Jean Ping, farouche opposant au président Ali Bongo, a abordé pendant près d'une heure plusieurs questions concernant la gestion du pays. Au programme, trois thèmes principaux : la résolution du parlement européen critiquant le pouvoir gabonais, le dialogue national lancé par le chef de l'Etat et la situation du pays sur le plan économique et social.

Lors de l'élection entachée de fraude qui a reconduit Ali Bongo au pouvoir fin août 2016, les observateurs de l'Union européenne dépêchés sur place avaient fait état de nombreuses irrégularités et subi des pressions dénoncées dans le rapport final de la mission d'observation. Des critiques étayées par des éléments concrets qui avaient beaucoup nui à l'image déjà ternie du président Ali Bongo.

Tâcle européen

« Ces attaques contre la mission européenne sont probablement la plus grosse erreur commise par Ali Bongo dans la crise post-électorale » commente un militant gabonais membre d'EELV - Les Verts qui regrette toutefois que malgré la mobilisation des députés européens y compris français, « la France a été présentée par beaucoup au minimum comme un très gros frein. »

A l'issue du scrutin d'août 2016, de nombreux observateurs avaient critiqué le manque de clarté de la position de la France. Alors que le ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, aligné sur la position de l'Union européenne, avait exigé que l'on recompte les voix, le premier ministre Manuel Valls a reconnu un mois plus tard l'élection d'Ali Bongo et souhaité la mise en place d'un dialogue. Un changement de cap qui avait fortement contrarié l'opposition gabonaise.

Reste que les députés européens ont enfoncé le clou début janvier. Sept groupes parlementaires ont rédigé des résolutions critiquant sévèrement le pouvoir gabonais . Les parlementaires ont finalement résumé l'essentiel de leurs remarques dans une seule et même résolution. Adoptée à 553 votes pour, 66 contre et 20 abstentions celle-ci rappelle que « les résultats officiels de l'élection présidentielle manquent de transparence et sont extrêmement douteux ».

Interrogé sur ce sujet lors de la conférence de presse, Jean Ping, qui a occupé les postes de président de la commission de l'Union africaine et de l'Assemblée générale de l'ONU et dispose d'un vaste réseau dans le milieu des organisations internationales, a affirmé que cette résolution « reconnaît clairement que c'est moi qui ait gagné les élections. Que je suis légitime et qu'Ali est illégitime ».

Dans sa résolution, le parlement européen pointe par ailleurs que de graves violations des droits de l'homme ont été commises dans le pays notamment lors des émeutes qui avaient éclaté à la suite de l'annonce des résultats le 27 août 2016. Dans la presse d'opposition gabonaise, on pointe régulièrement la découverte de charniers. Le journal « Echos du Nord » a notamment rapporté la localisation d'une fosse commune dans la localité de Mindoubé à Libreville la semaine dernière.

En septembre 2016, le même journal avait affirmé qu'un groupe de militaires de la Garde Républicaine avait déterré des corps ensevelis clandestinement dans la cité « Démocratie » de la capitale gabonaise le soir du 31 août à la suite d'un assaut lancé contre le QG de Jean Ping. Une action qui, toujours selon le journal, faisait suite à l'envoi par de courriers par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile « aux organismes internationaux pour qu'une enquête internationale soit ouverte ». « Des charniers sont découverts tous les jours » a lui-même affirmé Jean Ping lors de sa conférence de presse.

Orage social

Concernant le dialogue national devant réunir l'essentiel de l'échiquier politique gabonais et dont le président Ali Bongo avait prévu le lancement après la CAN, l'opposant a fermement réaffirmé son intention de ne pas participer. « Je n'irai jamais à ce dialogue » a t-il déclaré, assurant qu'il s'agirait d'une trahison vis-à-vis du peuple gabonais. Aucun décision officielle n'a pour l'instant été arrêté concernant une éventuelle participation aux élections législatives à venir.

Au sujet de la situation économique, l'opposant a déclaré que le pays était « en ruines » et qu' »aucun investisseur ne peut se rendre au Gabon dans ces circonstances ». Il a notamment cité l'exemple de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell qui a décidé de vendre tous ses sites de production dans le pays pour conserver uniquement ses permis en haute mer non encore exploités. Le climat social est par ailleurs à l'orage. La grève des enseignants du public qui revendiquent le paiement de primes et l'amélioration des conditions de travail ne faiblit pas depuis son lancement en novembre 2016.

Une grogne que la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à Livreville n'aura pas suffit à affaiblir. Au contraire, nombreux sont ceux qui aujourd'hui dénoncent les dépenses excessives réalisées pour l'organisation de cet évènement. Le montant exact de la facture fait aujourd'hui l'objet de débats houleux au Gabon. Dans sa conférence de presse, Jean Ping a affirmé que plus de 400 milliards de francs CFA avaient été mobilisés. Des dépenses « supérieures à toutes les dépenses cumulées dans l'éducation, la santé, le logement » a t-il affirmé ajoutant qu'un montant quasiment équivalent avait déjà été mobilisé pour l'organisation de la Coupe organisée à Libreville en 2012.

« Chasse aux sorcières »

Enfin, l'opposant a évoqué la récente chasse aux sorcières lancée contre plusieurs personnalités proches d'Ali Bongo. L'arrestation en janvier de l'ex conseiller personnel du président, Magloire Ngambia qui a occupé jusqu'à six ministères par le passé, et le limogeage de l'ancien ministre du Pétrole Etienne Dieudonné Ngoubou ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la galaxie Bongo. Tous deux proches de l'influent Maixent Accrombessi, ex directeur de cabinet d'Ali Bongo, ils sont notamment soupçonnés de détournements de fonds publics et de malversations.

Selon plusieurs sources gabonaises, cette chasse aux sorcières pourrait viser Accrombessi lui-même. Ecarté de son poste en octobre 2016, ce dernier est soupçonné d'avoir servi de prête-nom au président pour le placement de ses fonds à l'étranger. Aujourd'hui en convalescence à Londres après avoir été frappé par un AVC en août 2016, aurait-il emporté avec lui la clé du coffre-fort ? « Accrombessi est parti avec cet argent. Il ne reviendra pas » a tranché Jean Ping à la fin de la conférence.