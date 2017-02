Ile Maurice: Terre-Rouge-Verdun et Arsenal en chantier la semaine prochaine

La nouvelle route, au coût de Rs 25 millions, comprendra deux voies et fera 500 mètres de long. «L'avantage est qu'il n'y a pas eu besoin de lancer un nouvel appel d'offres. Le Framework Agreement de la Road Development Authority permet à quatre contracteurs d'être dans la course. Il ne faut que choisir.»

Avec ce projet, la congestion au rond-point de Calebasse et de Terre-Rouge devrait être réduite. Cette route devrait relier Arsenal au rond-point de la route Terre-Rouge-Verdun. «Les automobilistes pourront alors aller en direction de Port-Louis en ralliant l'autoroute M2 ou alors aller en direction de Verdun», ajoute notre source. De plus, ce projet inclut l'agrandissement d'une route existante connectant Arsenal à la Mauras Dental School.

La compagnie Transinvest Construction Ltd sera en charge de ce chantier. Les premiers coups de pioche pour la route reliant l'autoroute Terre-Rouge-Verdun à Arsenal seront donnés la semaine prochaine. Selon une source au ministère des Infrastructures publiques, «le chantier aurait dû démarrer la semaine dernière», mais le mauvais temps a occasionné un retard. «On laisse sécher la terre et on démarre les travaux dans quelques jours.»

